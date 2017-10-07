'Fitne ve fesada karşı kardeşliğe sarılacağız'
ÖNDER Başkanı Bekiroğlu, her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğe sarılacaklarını belirterek “İçeriden ve dışarıdan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğe samimiyetle ve dört elle sarılacaklarını belirterek, “İçeriden ve dışarıdan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
OYUNA GELMEYECEĞİZ
ÖNDER’in düzenlediği 14’üncü İmam Hatipliler Kurultayı, İzmir’in Çeşme İlçesi’nde başladı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Bekiroğlu, ilk dönem imam hatip mezunlarının tüm zorluklara rağmen çığır açtığını, hayatın birçok alanında tutunup ülkenin bugününe damga vurduğunu söyledi. Bekiroğlu, “İnancımız odur ki öğrencilerimiz, bizim getirdiğimiz noktanın çok daha ilerisine bu davayı taşıyacak ve yeni bir medeniyetin kurucuları olarak geleceğimize yön verecektir” diye konuştu. İslam dünyasının ifrat ve tefrit hastalığına düştüğü, alt kimlikler üzerinden mikro milliyetçiliklerin yayıldığı, küçücük farklılıklardan gerginlikler üretildiği bir dönemde ısrarla ve kararlı biçimde “kardeşlik” diyeceklerini dile getiren Bekiroğlu, “Her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğimize samimiyetle ve dört elle sarılacağız. İçerden ve dışardan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
ÖNDER Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Canbey ise imam hatip liselerinin ününün Türkiye sınırlarını aştığını kaydederek, imam hatiplerin sürekli devletinin, milletinin yanında olduğunu, buranın FETÖ’nün operasyon yapmak istediği kurumlar arasında yer aldığını söyledi. Canbey, “İmam hatiplerin sesi artık her zamankinden daha gür çıkmaktadır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. İmam hatiplinin sesi yükseldikçe Türkiye’nin sesi gürleşecektir” dedi.
Bütün gençler bizimdir
ÖNDER’in kurultayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İmam Hatiplilik şuurunun yeniden tanımlanıp altının doldurulmasına acil ihtiyaç olduğunu belirterek, “Eğer bir inancı, meseleyi, davayı doğru olarak nesle tanıtmaz isek, o nesli ve değerleri birileri istismar edecektir. Hatta yakın zamanda 15 Temmuz’da yaşadığımız gibi vatanına, milletine karşı kullanacaktır. O zaman gözümüzün nuru, istikbalimiz ve hayallerimiz ihanet sarmalına kurban gidecektir. Eğer yeni neslin hissiyatına ve dünyasına dokunamazsak yarın başka felaketler yaşamamayı garanti edemeyiz” dedi. Bugünkü neslin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Erbaş, “Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir. Kıyafeti, düşüncesi, hayat tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal edemeyiz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.