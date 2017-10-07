'Fitne ve fesada karşı kardeşliğe sarılacağız'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğe samimiyetle ve dört elle sarılacaklarını belirterek, “İçeriden ve dışarıdan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

OYUNA GELMEYECEĞİZ

ÖNDER’in düzenlediği 14’üncü İmam Hatipliler Kurultayı, İzmir’in Çeşme İlçesi’nde başladı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Bekiroğlu, ilk dönem imam hatip mezunlarının tüm zorluklara rağmen çığır açtığını, hayatın birçok alanında tutunup ülkenin bugününe damga vurduğunu söyledi. Bekiroğlu, “İnancımız odur ki öğrencilerimiz, bizim getirdiğimiz noktanın çok daha ilerisine bu davayı taşıyacak ve yeni bir medeniyetin kurucuları olarak geleceğimize yön verecektir” diye konuştu. İslam dünyasının ifrat ve tefrit hastalığına düştüğü, alt kimlikler üzerinden mikro milliyetçiliklerin yayıldığı, küçücük farklılıklardan gerginlikler üretildiği bir dönemde ısrarla ve kararlı biçimde “kardeşlik” diyeceklerini dile getiren Bekiroğlu, “Her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğimize samimiyetle ve dört elle sarılacağız. İçerden ve dışardan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ÖNDER Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Canbey ise imam hatip liselerinin ününün Türkiye sınırlarını aştığını kaydederek, imam hatiplerin sürekli devletinin, milletinin yanında olduğunu, buranın FETÖ’nün operasyon yapmak istediği kurumlar arasında yer aldığını söyledi. Canbey, “İmam hatiplerin sesi artık her zamankinden daha gür çıkmaktadır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. İmam hatiplinin sesi yükseldikçe Türkiye’nin sesi gürleşecektir” dedi.