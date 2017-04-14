Fitnecilere MHP tokadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bir televizyon kanalında eyalet sistemiyle ilgili yaptığı açıklamaların bazı kesimlerce istismar edilmesi ve amacından farklı yorumlanmasına Bahçeli’den sert tepki geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli adına MHP’nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Biz 16 Nisan’da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz” denildi. Bahçeli, Star TV ve NTV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken “Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım” sözleri, bazı medya organları ve ‘hayır’cı çevrelerce, ‘Evet cephesinde çatlak’ olarak yorumlandı.

‘EVET DİYECEĞİZ’

Ancak çok geçmeden MHP’nin resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli imzasıyla yapılan açıklamada “Biz 16 Nisan’da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın, hukukun safında evet diye yağacağız” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, Devlet Bahçeli’nin sözlerini ‘Hayır’ diye yorumlayanlara sert tepki göstererek, “Genel Başkan sözünden dönecek adam değil” diye konuştu.

FETÖ SÖZLERiNi GÖRMEDiLER

MHP lideri Bahçeli’nin, uzun süren TV yayınında, FETÖ ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalara yer vermeyen basın organlarının, eyalet sistemiyle ilgili yaptığı eleştiriyi “Büyük çatlak” olarak sunması ‘Fırsatçılık ve art niyet’ olarak yorumlandı. MHP sert tepki gösterdi.