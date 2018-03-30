Hükümetten Fransa’ya tepki: Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, -terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, -Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak,terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye,terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan,Türkiye’nin dostluğunu kaybeder"

"Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz."

"Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir."