Fransız TV’sinden Gülen güzellemesi
15 Temmuz’da milli iradeye darbe vurmak için savaş uçakları, tanklar ve ağır silahlarla saldıran, 250 kişiyi şehit edip, geride iki binin üzerinde de yaralı bırakan FETÖ’cü vatan hainlerini bağrına basan AB ülkeleri, tüm delil ve ifadelere rağmen örgütün elebaşı Fetullah Gülen’i de masum göstermek için elinden geleni yapıyor.
Fransız TF1 TV’de yayınlanan “Sept a Huit” adlı programda ekrana gelen Türkiye konulu bir video, Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Videoda, TSK’ya sızdırdığı teröristlerini 15 Temmuz’da devleti yıkmak için harekete geçiren teröristbaşı Fetullah Gülen, ‘Müslüman entelektüel’ olarak tanıtıldı. Programda, “Erdoğan, Gülen’i başarısız darbe girişiminin aklı olmakla suçluyor. Gülen’e dokunan tüm siviller ‘terör’ şüphelisi ilan ediliyor” ifadeleri kullanıldı.
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