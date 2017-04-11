Fransız TV’sinden Gülen güzellemesi 15 Temmuz’da milli iradeye darbe vurmak için savaş uçakları, tanklar ve ağır silahlarla saldıran, 250 kişiyi şehit edip, geride iki binin üzerinde de yaralı bırakan FETÖ’cü vatan hainlerini bağrına basan AB ülkeleri, tüm delil ve ifadelere rağmen örgütün elebaşı Fetullah Gülen’i de masum göstermek için elinden geleni yapıyor.