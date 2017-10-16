FSM hainleri bugün hakim karşısında
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde, İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15’i tutuklu 61 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 574 sayfalık iddianamede bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer verildi. Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı’ın hayatını kaybettiği, 31’i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatıldı. Köprüde bulunan maktullerden Hasan Kaya’yı sanıklardan Yarbay Adnan Uygun’un, İsmail Kefal’i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel’in, kullandığı aracın tankla ezilmesi sonucunu hayatını kaybettiği belirtilen Şükrü Bayrakçı’yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz’ün öldürdüğü öne sürüldü.
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