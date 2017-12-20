Fuat Avni’nin görevini Kılıçdaroğlu yürütüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24’te yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. ABD’deki eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya ilişkin bir soru üzerine Gül, bu davanın baştan hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Gül, “Son gelişmelerle yapılan çapraz sorgularda, dosyadaki tüm safahata bakıldığında bugün itibarıyla bu dava aslında fiilen de çökmüş bir davadır” diye konuştu. Abdulhamit Gül, Amerikan Adalet Bakanı ile telefon görüşmesinde nelerin ele alınacağı sorusuna, öncelikle ABD’de görülen davanın bir hukuki dayanağının olmadığını söyleyeceğini ifade etti. “Bir karar çıkarsa, Türkiye’nin tanımama hakkı var mı?” sorusuna karşılık Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

CHP ADINA UTANÇ VERİCİ

”Türkiye egemen bir devlettir. Bugün arama kararı olan firarilerin, Türkiye’de 17-25 Aralık darbe girişimini yapanların, usulsüz dinlemeleri yapanların tanıklığıyla bir mahkeme kararı, ancak bir paçavradan ibarettir. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. O zaman 200 devlet Türkiye’deki alacak verecek işlerine, her işe mahkeme kursun, Türkiye’yi yargılasın. Öyle bir şey yok.” CHP’nin tutumuna sert tepki gösteren Gül, şunları söyledi: “Türkiye’de Fuat Avni tweetleri kesildi ama çıkıp onların sözcülüğünü yapan bir ana muhalefet var. Türkiye’nin buradan zarar görmesi sizi memnun mu edecek? Eline bir şey veriyorlar, sallıyor. Kulağına bir şey söylüyorlar, konuşuyor. Misakı milli belgelerini sallayan bir genel başkandan, ETÖ’nün eline verdiği belgeleri sallayan genel başkana evrilmesi, CHP adına çok utanç verici.”