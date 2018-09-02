Fuat Oktay Esenboğa’da İbrahim Keita’yı ağırladı

Kısa süreli de olsa Türkiye’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Keita, Oktay’a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Türkiye’nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu anlatan Keita, Başkan Erdoğan’ı takdirle izlediklerini bildirdi.

ERDOĞAN’DAN SELAM

Oktay da Keita’yı Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Oktay, Keita’ya Kırgızistan ziyareti dolayısıyla yurtdışında bulunan Erdoğan’ın selamlarını iletti. Ağustosta yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Keita’yı tebrik eden Oktay, FETÖ ile mücadelesi nedeniyle Keita’ya teşekkür etti. Keita da FETÖ’ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili gerekli işlemleri yaptıklarını, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti. Oktay, son dönemde Türkiye’ye gerçekleştirilen ekonomi temelli saldırıları dost ülkelerin desteğiyle engellediklerini ve Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini vurguladı. Oktay, Keita’ya, doğduğu şehirdeki caminin TİKA tarafından yapılan restorasyonunun tamamlanacağının müjdesini verdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Keita’yı Türkiye’ye davet etti. Keita da yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.