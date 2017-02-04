ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Sancak: Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz

Karadeniz Vakfı’nın düzenlediği ‘Ortadoğu ve Türkiye, Dünü Bugünü Geleceği’ konulu panelin açılışını yapan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 40 yıllık tarih okuru olduğunu belirterek, “Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZLA AKRABALIĞIMIZ VAR

Sancak konuşmasında, kendisinin Karadenizli olmasına vesile olan vakfın kurucusu merhum işadamı İbrahim Cevahir’i de rahmetle andı. İşadamı Ethem Sancak, “Kendisiyle olan akrabalık ve dostluk ilişkimiz sonucu vakfın kurucuları arasına katıldım. Daha önceden de Karadenizlilere sevgim ve sempatim vardı, ancak onu ete kemiğe büründüren İbrahim ağabey oldu. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde Trabzonlu ve Karadenizli oldum. Ama liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla bir akrabalığımız var. Kişiye sormuşlar ‘Nerelisin?’, demiş ki, ‘Daha evlenmedim’. Liderimiz de biliyorsunuz Siirtli ile evlendi. Şimdi daha da ileri giderek becayiş yaptım ve ben de sayın liderimizin kütüğü boş kalmasın diye Güneysulu oldum” diye konuştu.

KARADENİZ TARİHİYLE YAKINDAN İLGİLİYİM

Karadeniz’e olan ilgisinin tarihe olan ilgisinden geldiğini belirten ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Sancak. “Atalarımız ‘geçmişi olmayanın geleceği olmaz’ derler. Tarih okumalarım esnasında gördüm ki, hayranı ve bir parçası olmaktan gurur duyduğum büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun coğrafi banisi Yavuz Sultan Selim de Trabzon’daydı. Büyük idealini Karadeniz’de edindiği tefekkürle buldu. Büyük Osmanlı, Yavuz’la doruğa çıktı ve onu hiç bir Osmanlı padişahı aşamadı” ifadelerini kullandı.

CEVAHİR’İ SAYGIYLA ANIYORUM

Sancak konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Hepinizi İbrahim Cevahir’in gönül dostları olarak selamlıyorum. Tarihle ilgili bir seminer vermek haddim değil. Hele Zekeriya Hocam varken bize laf düşmez. Kelamın ve kalemin erbabıdır hocam. Hakikaten özellikle Ortadoğu politikaları konusunda tarihi, bugünü ve geleceği konusunda hemen hemen bir numaralı otoritedir. Kendisini büyük bir zevkle dinleyeceğiz ve bilgi dağarcığımızı zenginleştireceğiz. Vakıf adına kendisine şükran duyuyorum.”

FATİHA İSTEDİ

Mikrofonu panele konuşmacı olarak katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a vermeden önce bir borcunu eda edeceğini dile getiren Ethem Sancak, salonda bulunanlardan Karadeniz Vakfı’nı kuran ve bugünlere gelmesine vesile olan merhum işadamı İbrahim Cevahir’in ruhuna Fatiha okumalarını istedi. Panelde, AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cevahiroğlu ile Karadeniz Vakfı Başkanı İşadamı Yusuf Cevahir ve vakıf üyeleri de hazır bulundu.