Geleceğin nabzı 4 gün TEKNOFEST’te atacak
Dünya teknoloji devleri 20-23 Eylül arasında TEKNOFEST İstanbul’da buluşacak. 132 ülkeden binlerce hacker HackIstanbul’da yarışacak, 25 ülkeden 64 sporcu da World Drone Cup’da mücadele edecek. Türkiye’nin genç mucitleri boy gösterecek.
- NUH ALBAYRAK
Son yıllarda büyük teknolojik atılım gerçekleştiren Türkiye’nin genç beyinleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 VAKFI) 20 Eylül’de İstanbul Üçüncü Havaalanı’nda gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’de boy gösterecek. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi 200 teknoloji girişimcisi, TEKNOFEST’te bir araya gelecek. T3 Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival boyunca 750 takımda iki bin genç mühendisin katılacağı TEKNOFEST’te geleceğin Türkiyesi’nin Elon Musk’larının ortaya çıkacağını söyledi.
15 SİHA ŞU AN HAVADA
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin 2023 öncesinde ilk insansız savaş uçağını ve seneye de 1.5 ton bomba taşıyabilen SİHA’yı uçaracağının da müjdesini verdi. TEKNOFEST İstanbul’un 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacağını belirten Bayraktar, TEKNOFEST ile Türkiye’nin genç yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti. Bayraktar şöyle konuştu: “Yarışma bir ABD ve bir de Türkiye’de yapılıyor. Şimdi bu roketi yapan çocuklar gelecekte Elon Musk’ın yaptığı işi yapacak. Biz önünü kesmezsek bu gençlerin, bunu yapacaklar. Aynı gençleri ABD’ye koyuyorsunuz Aziz Sancar oluyor. Kardeşlerimiz ilkleri oynayacaktır. Dünyanın en iyi hacklerları katılıyor. Türkiye’den inanılmaz ilgi var. Bu alanda bir açlık var. 25 farklı ülkeden 65 en iyi drone yarışmacısı katılacak. Hacker yarışmasına ise 2 bin 357 kişi başvurdu. Dünyanın en iyi hackerları geliyor. Ziyaretçi sayısı 200 bini geçecek. Festivalde 2 bin takım bu da 8 bin öğrenci ediyor. Dünyanın en iyi girişimlerini davet ettik. 60 ülkeden fazla binin üzerinde başvuru var. Enerji, gıda, tarım gibi konularda. Finalde 200 girişimi sahneye çıkaracağız, 100 tanesi Türk olacak.”
2 MİLYON TL DESTEK
Türkiye’den ihracat edilen ürünlerin kilo fiyatının 1.6 dolar olduğunu ama 2023’e kadar bunu 4.5 dolara çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: “Katma değeri yüksek teknolojilerin daha hızlı gelişebilmesi ve toplumda özellikle gençler arasında teknolojiye olan farkındalığı arttırmak için Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’i düzenliyoruz. Teknofest’e destek veren paydaşlarımızla birlikte şimdiye kadar proje geliştiren takımlara yaklaşık 2 milyon TL’lik malzeme desteği sağladık. 20-23 Eylül tarihleri arasında da TEKNOFEST’te yarışarak dereceye giren takımlara toplamda da 2 milyon TL’lik ödül verileceğini belirtmek isterim. Bugün kendi geliştirdikleri roketi 2000 metreye fırlatan gençlerimiz, ileride ülkemizi millî teknoloji hamlesi ile birlikte uzayda hakettiği yere oturtacaklar.
T3 Vakfı olarak ülkemizin hedeflerine ulaşması için gençlere çağrımız her zaman söylediğimiz gibi: Hayal et, araştır, geliştir ve üret!..”
ERDOĞAN DA KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençlere ödül vermek için festivale katılacağını belirten Bayraktar, “Rekor katılım var. İnşallah daha sonraki festival Atatürk Havalimanı’nda yapılacak. Festivalde 80’den fazla uçak olacak. Festivalde büyük paydaş sponsorlar var. Bu festival onlar ve hepimiz için ciddi bir yetişmiş insan kaynağı olacak” diye konuştu.
Türkiye’nin devleri orada olacak!
Festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul’un teknoloji yarışmaları ASELSAN, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek. THY ana sponsorluğunda düzenlenen seyahat ‘hack’atonu ile yarışmacılar 48 saat boyunca kendilerine verilen görev doğrultusunda, çözümler geliştirmeye çalışacak. Festivalin diğer paydaşları arasında AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.
Hacker’lar HackIstanbul için yarışacak
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya evsahipliği yapacak. Dünyaca ünlü hacker’ların da aralarında bulunduğu 2000’e yakın katılımcı büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA’nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı bu büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi ECSO da TEKNOFEST’te yer alacak. HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hacker’ı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak. Başvuruların 6 Eylül tarihinde kapandığı yarışma 7 Eylül’de ön eleme aşamasını tamamladı. Ön elemede başarılı olan ve 9 Eylül’de CTF meydan okumasına hak kazanan ekipler arasından, 18 saat sürecek zorlu bir etap sonunda başarı sağlayan ilk 10 ekip, 22 Eylül’de TEKNOFEST’te Aselsan’ın geliştirdiği Anti-Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GELİYOR
T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı ve Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün İHA ve SİHA teknolojisine sahip ender ülkeler arasına giren Türkiye’nin yazılım, donanım ve tasarımda yüzde 93 yerliliğe ulaştığına dikkati çekti. İHA ve SİHA’ların Türkiye’nin terörle mücadelesine olan katkısını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı. Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar’dan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı gitgide artacak 50 olacak. Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim üç senem ekiple beraber Güneydoğu’da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA’larımız donatıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Bu parayla ölçülmez; ölçülecek olsa milyarlarca dolardır.”
İnsansız savaş uçağı hakkında da bilgi veren Bayraktar, “İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi ve 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracı da inşallah 2019’da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012 de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var” dedi.
Türk Yıldızları nefes kesecek
Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printer’lar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam bir konser verilecek.
Silikon Vadisi özel kampı
Türkiye’nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. En başarılı 15 yabancı girişim bir yıl boyunca İstanbul’da ücretsiz ofis desteğinin; en başarılı 10 Türk girişim ise bir hafta boyunca Silikon Vadisi’nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak.
World Drone Cup
TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) evsahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. En fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC’de 250 km hıza ulaşabilen drone’lar ile dünyanın en iyisini belirleyecek. Pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı drone’lar ile mücadele edecekler. World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.
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