Geleceğin nabzı 4 gün TEKNOFEST’te atacak

Son yıllarda büyük teknolojik atılım gerçekleştiren Türkiye’nin genç beyinleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 VAKFI) 20 Eylül’de İstanbul Üçüncü Havaalanı’nda gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’de boy gösterecek. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi 200 teknoloji girişimcisi, TEKNOFEST’te bir araya gelecek. T3 Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival boyunca 750 takımda iki bin genç mühendisin katılacağı TEKNOFEST’te geleceğin Türkiyesi’nin Elon Musk’larının ortaya çıkacağını söyledi.

15 SİHA ŞU AN HAVADA

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin 2023 öncesinde ilk insansız savaş uçağını ve seneye de 1.5 ton bomba taşıyabilen SİHA’yı uçaracağının da müjdesini verdi. TEKNOFEST İstanbul’un 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacağını belirten Bayraktar, TEKNOFEST ile Türkiye’nin genç yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti. Bayraktar şöyle konuştu: “Yarışma bir ABD ve bir de Türkiye’de yapılıyor. Şimdi bu roketi yapan çocuklar gelecekte Elon Musk’ın yaptığı işi yapacak. Biz önünü kesmezsek bu gençlerin, bunu yapacaklar. Aynı gençleri ABD’ye koyuyorsunuz Aziz Sancar oluyor. Kardeşlerimiz ilkleri oynayacaktır. Dünyanın en iyi hacklerları katılıyor. Türkiye’den inanılmaz ilgi var. Bu alanda bir açlık var. 25 farklı ülkeden 65 en iyi drone yarışmacısı katılacak. Hacker yarışmasına ise 2 bin 357 kişi başvurdu. Dünyanın en iyi hackerları geliyor. Ziyaretçi sayısı 200 bini geçecek. Festivalde 2 bin takım bu da 8 bin öğrenci ediyor. Dünyanın en iyi girişimlerini davet ettik. 60 ülkeden fazla binin üzerinde başvuru var. Enerji, gıda, tarım gibi konularda. Finalde 200 girişimi sahneye çıkaracağız, 100 tanesi Türk olacak.”

2 MİLYON TL DESTEK

Türkiye’den ihracat edilen ürünlerin kilo fiyatının 1.6 dolar olduğunu ama 2023’e kadar bunu 4.5 dolara çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: “Katma değeri yüksek teknolojilerin daha hızlı gelişebilmesi ve toplumda özellikle gençler arasında teknolojiye olan farkındalığı arttırmak için Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’i düzenliyoruz. Teknofest’e destek veren paydaşlarımızla birlikte şimdiye kadar proje geliştiren takımlara yaklaşık 2 milyon TL’lik malzeme desteği sağladık. 20-23 Eylül tarihleri arasında da TEKNOFEST’te yarışarak dereceye giren takımlara toplamda da 2 milyon TL’lik ödül verileceğini belirtmek isterim. Bugün kendi geliştirdikleri roketi 2000 metreye fırlatan gençlerimiz, ileride ülkemizi millî teknoloji hamlesi ile birlikte uzayda hakettiği yere oturtacaklar.

T3 Vakfı olarak ülkemizin hedeflerine ulaşması için gençlere çağrımız her zaman söylediğimiz gibi: Hayal et, araştır, geliştir ve üret!..”

ERDOĞAN DA KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençlere ödül vermek için festivale katılacağını belirten Bayraktar, “Rekor katılım var. İnşallah daha sonraki festival Atatürk Havalimanı’nda yapılacak. Festivalde 80’den fazla uçak olacak. Festivalde büyük paydaş sponsorlar var. Bu festival onlar ve hepimiz için ciddi bir yetişmiş insan kaynağı olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin devleri orada olacak!