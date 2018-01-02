Genç siyasetçilere Mevlana yol gösterecek

AK Parti’de Siyaset Akademisi, tekrar eğitimlere başlayacak. Akademide verilecek derslerde farklılığa gidilerek, Mevlana, Yunus Emre gibi Türk düşünürlerinin öğretileri ile tarihi şahsiyetlerin tecrübelerinin anlatılacağı “İrfan” dersleri de olacak. Türkiye’nin yeni siyasetçiler kazanması için “Siyaset Akademisi”nde genç siyasetçi adaylarına eğitim veren AK Parti, ara verilen akademi eğitimlerine yeniden başlıyor. 2008’den itibaren 17 programda 60 bin kişiye eğitim verilen Siyaset Akademisi yeni dönem kayıtlarını almaya başlayacak.

Yeni dönem için AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığında yürütülen çalışmalar son aşamaya getirildi. Dağ, eğitim programı ve diğer detayları paylaşmak üzere illerden gelen il, kadın ve gençlik kolları AR-GE Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Ocak 2018’de, 18. Dönemi başlayacak olan Akademi’nin yeni etabının 30 ilde yapılması planlandı.18. Dönemi gerçekleştirilecek olan Akademi’nin başvuruları 8-19 Ocak’ta alınacak.İlk dersi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi yönünde hazırlıkları sürdürülen Akademi’de “Toplum ve Aile”, “Dış Politika”, “Medya okuryazarlığı” gibi derslerin yanı sıra bu dönem ilk defa “İrfan” dersleri verilecek. “İrfan” derslerinde Mevlana, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrul Gazi gibi Türk tarihinde önemli izler bırakmış şahsiyetlerin tecrübe anlatılacak.