Genç siyasetçilere Mevlana yol gösterecek
AK Parti Siyaset Akademisi tekrar başlıyor… İlk dersi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği akademide bu dönem ‘İrfan’ dersleri de olacak. Derslerde Mevlana, Yunus Emre gibi tarihte iz bırakan şahsiyetlerin tecrübeleri anlatılacak.
- ŞERİFE GÜZEL ANKARA
AK Parti’de Siyaset Akademisi, tekrar eğitimlere başlayacak. Akademide verilecek derslerde farklılığa gidilerek, Mevlana, Yunus Emre gibi Türk düşünürlerinin öğretileri ile tarihi şahsiyetlerin tecrübelerinin anlatılacağı “İrfan” dersleri de olacak. Türkiye’nin yeni siyasetçiler kazanması için “Siyaset Akademisi”nde genç siyasetçi adaylarına eğitim veren AK Parti, ara verilen akademi eğitimlerine yeniden başlıyor. 2008’den itibaren 17 programda 60 bin kişiye eğitim verilen Siyaset Akademisi yeni dönem kayıtlarını almaya başlayacak.
Yeni dönem için AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığında yürütülen çalışmalar son aşamaya getirildi. Dağ, eğitim programı ve diğer detayları paylaşmak üzere illerden gelen il, kadın ve gençlik kolları AR-GE Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Ocak 2018’de, 18. Dönemi başlayacak olan Akademi’nin yeni etabının 30 ilde yapılması planlandı.18. Dönemi gerçekleştirilecek olan Akademi’nin başvuruları 8-19 Ocak’ta alınacak.İlk dersi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi yönünde hazırlıkları sürdürülen Akademi’de “Toplum ve Aile”, “Dış Politika”, “Medya okuryazarlığı” gibi derslerin yanı sıra bu dönem ilk defa “İrfan” dersleri verilecek. “İrfan” derslerinde Mevlana, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrul Gazi gibi Türk tarihinde önemli izler bırakmış şahsiyetlerin tecrübe anlatılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.