Gençlere 10 bin liralık eğitim desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen,İstanbul Gençlik Festivali'ndeki konuşmasında, dünyanın önemli değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, en ciddi değişim ve dönüşümün, çalışma hayatı ve mesleklerde meydana geldiğini dile getirdi.

"Yenilikçi bakış açılarına ihtiyacımız var"

Türkiye'de de büyük değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını anlatan Sarıeroğlu, "Bu süreçte gençlerin enerjisine, azmine, vizyonuna, yenilikçi bakış açılarına ihtiyacımız var. Türkiye'nin gelecekte daha iddialı, daha rekabetçi bir ülke olmasının yolunun, bugünün gençlerinin bu iddia çerçevesinde kendilerini süreçlerle ilgili donatmasından geçtiğini biliyoruz. Gençlerin kendine güvenlerinin önemli olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerekiyor. Hayat içerisinde bir sürü sıkıntılar, sorunlar, engeller, imkansızlıklar karşımıza çıkabiliyor. Bunların, hedeflerden vazgeçmek için bir neden olmaması gerekiyor. Gençlerimizin daha öz güvenli, zorluklarla ve sıkıntılarla mücadele edecek güce kavuşacak niteliklerle buluşturmak konusunda da çalışma ve inancımız söz konusu." diye konuştu.