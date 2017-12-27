Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Tunus Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'taki resmi temaslarına Orgeneral Akar'ın da iştirak ettiği belirtildi.

Orgeneral Akar'ın bugün Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.