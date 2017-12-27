Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Tunus Savunma Bakanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile görüştüğü bildirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'taki resmi temaslarına Orgeneral Akar'ın da iştirak ettiği belirtildi.
Orgeneral Akar'ın bugün Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.
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