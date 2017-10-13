Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin Avrupa'dan hiçbir farklılığının olmadığını belirterek, "Daha fazla zenginliğim var. Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. Zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız." dedi.

Fakıbaba, Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde arazi toplulaştırma yöntemiyle 5 bin 345 dekarda oluşturulan Kabalı Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fakıbaba, meyve bahçesinin Türkiye için örnek olduğunu belirtti.

Kabalı'da uygulanan projenin, bakanlık görevine geldiği günden beri en büyük hayali olduğunu dile getiren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Genelde insanlar 5 dönüm, 3 dönüm, 10 dönümle tarım yapmaya çalışıyor. Oysa dünyaya baktığımızda en az 5 bin dönüm, 6 bin dönüm, en küçüğü bin dönüm. Burası örnek bir yer. Parselleri birleştirmişler, yine mal sahiplerinin tapuları kendi cebinde, burası bir işletme. Eskiden buradan bir lira kazanırken şimdi 10 lira kazanıyor. Burada köyden kente göç varken, şimdi İstanbul'dan bu köye göç var. Köyün nüfusu 13 hane artmış, toplam 100 kişi köy nüfusunda artış var, gelirinde artış var, sigortası var. Yozgat'ın üretmiş olduğu elmanın toplam miktarı 15 bin ton, sadece bu köy 4 bin ton üretiyor. Hep üretim diyorum. Akıllı bir şekilde, kardeşçe, yani bizim tapular cebimizde kalmak kaydıyla üretimi birleştirirse, inanın bizim ihracatımız patlayacak. Buna inanıyorum. Bu elmada, şeftalide, hububatta, baklagillerde, hayvancılıkta da böyle olacak."

Fakıbaba, insanların zengin, üretici vatandaşların da mutlu olmasını istediklerini ifade ederek, her ilde 3'er köyde benzer çalışma yapmayı planladıklarını anlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bu tür projeleri destekleyeceklerine dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bu proje önemli bir proje, benim kalbimin attığı bir proje, Türkiye'nin kalbinin atacağı bir proje. Üreticinin gerçekten efendilik yapabileceği, mükemmel bir şekilde yaşayacağı bir proje. Ben inanıyorum, Cumhurbaşkanımız da bu projeye destek verecektir. Kısa sürede bu projeler kartopu gibi büyüyecek bunu fındıkta da, çayda da, kayısıda da başarırız. 'Şimdi 5 dönüm benim fındık bahçem var.' diyor. 5 dönümle olmuyor, bunu birleştirelim. Bu köyde eskiden 240 traktör varmış, şimdi 14 traktöre düşmüş, mazotta yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Girdiler çok azalıyor. Daha bilinçli oluyor."

"Türkiye'de ziraat mühendisi, veteriner hekim sayısı yetmeyecek"

Bu tür köylerde ziraat mühendisleri ve veteriner hekim görevlendirme düşüncesinde olduklarını bildiren Fakıbaba, "Farklı bir düşüncem var. Ziraat mühendislerine, veteriner hekimlerine çok büyük işler düşecek. Böyle köylere ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere teslim edeceğim. O zaman göreceksiniz hekim sayısı ne kadar yetmiyorsa Türkiye'de ziraat mühendisi, veteriner sayısı da yetmeyecek. Yeter ki insanlar tarlada çalışsınlar benim gibi kravatla dolaşmayacaklar, gerçek çiftçilik yapacaklar. Bunlar olmayacak şeyler değil." diye konuştu.

Fakıbaba, toprağın analizi ve köylerin su durumuna göre meyve bahçeleri, zeytinlikler ve tahıl tarlaları için benzer çalışma yapacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak destekleyecekleri bu projelerle üretim alanlarını birleştireceklerini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İnsanlar mutlu olacak. İnsanlar, çok daha iyi yaşama kalitesine yükselecek. Benim Avrupa'dan hiçbir farklılığım yok. Daha fazla zenginliğim var. Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. Zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız. Bizim daha yapacak çok işimiz var. 2023 hedefleri çok önemli hedefler, bu hedefler kapsamında ülkenin çok büyük bir kısmında insanlar artık köylerden şehre göç etmeyecek, şehirden köye göç edecekler. Sabah kalkacaksın tertemiz hava, organik ürünleri kendim toplayacağım. Bundan daha güzel bir yaşam olabilir mi?"

Bakan Fakıbaba, Kabalı Meyve Bahçesi'ni ziyaret ettikten sonra Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda basına kapalı düzenlenen sektör ve kamu personeli toplantısına katıldı.