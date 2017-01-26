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Gizemli ziyaretin detayı dışişleri arşivinden çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’in, 1998’de Papa 2. Jean Paul ile yaptığı görüşmenin detayları, Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden çıktı.

  • ŞERİFE GÜZEL
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TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’na gönderilen yazıya göre, Vatikan ziyaretinde  Gülen’i havaalanında o dönemki Vatikan Büyükelçisi Altan Güven tarafından karşıladı. Ziyaretin hemen tüm aşamalarında kendisine dönemin Türkiye Latin Katolik Episkopal Konferansı Genel Sekreteri Monsenyor Georges Marovitch’in eşlik etti. Yazıda yer alan bilgilere göre Papalık Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Francis Arinze ile görüşen Gülen, Şanlıurfa Harran’da çeşitli dinleri inceleyen bir üniversite kurulmasını ve Müslüman ve Hristiyanlar için ortak bir ibadet yeri açılması istedi. 

ARAFAT İLE İRTİBAT

Papa 2. John Paul ile de görüşen Gülen, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in. davetini hatırlattı ve Kudüs›e gitmeyi arzu ederlerse, Arafat ile bu konuda görüşebileceğini de iletti. Gülen, Vatikan Büyükelçisi Güven’e, Türkiye’ye döndükten sonra dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem›e bilgi sunacağını söyledi. 

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