Başkan Gökçek’in anketinden “hapis cezası” çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Isparta’da 18 yaş altı olduğu belirtilen ve bir köpeğin kulaklarını keserek işkence fotoğraflarını internette paylaşan kişilerin yakalanması için dün Twitter hesabından çağrıda bulundu. Başkan Gökçek ise bu canilerin yakalanmasının ardından, yasalar çerçevesinde sadece para cezasına çarptırılmalarının insanları tatmin etmediğini, bu tür insanlara hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Bu amaçla dün Twitter hesabından, hayvanlara işkence edenlere; “Hapis cezası verilsin istiyoruz” ve “Para cezası devam etsin” şıklarının yer aldığı bir anket başlatan Başkan Gökçek’in anketine kısa sürede 32 bin 128 kişi katıldı. Anket sonucuna göre; vatandaşların yüzde 93’ü para cezasını yeterli bulmayarak, hayvanlara işkence edenlere hapis cezası verilmesini istedi.

Takipçiler teşekkür etti

3 milyon 700 bine yaklaşan takipçi sayısıyla Twitter’ı en aktif kullanan siyasiler arasında yer alan Başkan Gökçek’in, Twitter anketi de takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

“Helal Başkanım, yüreğinize sağlık”, “Kutluyorum sizi Başkanım artık bu görüntüleri görmek istemiyoruz”, “Teşekkürler Başkan” gibi yorumların yanı sıra “En az bir yıl hayvan barınaklarında temizlikçi olarak görevlendirilsin. Lakin kontrol mekanizması kurulsun Sayın Başkanım” gibi tavsiye niteliğindeki yorumlar da yapıldı.

Canileri, takipçileriyle birlikte yakalatmıştı

Bir takipçisinin, köpeğin kulaklarını kesen canilerin fotoğraflarını retweet ederek, bu kişilerin yakalanması için yardım talep etmesi üzerine Başkan Gökçek, kendisiyle paylaşılan tüm bilgileri yine Twitter hesabından duyurdu.

Son olarak takipçilerin de desteğiyle canilerin kimlik bilgilerini de Savcılığa bildireceğini belirten Başkan Gökçek’in ardından, bu kişiler yakalandı. 18 yaşın altında olduğu belirtilen ve para cezasına çarptırılan canilere verilen bu cezanın yeterli olmadığını kaydeden Başkan Gökçek, Twitter hesabından bir anket düzenleyerek, bu tip işkencelerin hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini kaydetti.