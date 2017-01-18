Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Meteor taşından 30 bin dolarlık tespih yaptı

Bingöl’de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla’nın Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işleyerek 3 adet tespih yaptı. Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tespihleri 30 bin dolardan satışa çıkardı.