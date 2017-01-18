Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi.
- AA
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüşmeye katılmaması dikkat çekti.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesi sona erdi.
İki liderin, Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişiklik teklifi konusunu ele aldı.
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