Gözaltına alınan HDP'li Dilek Öcalan serbest bırakıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Öcalan, Atatürk Havalimanı'ndan polis eşliğinde Bakırköy Adalet Sarayına geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Öcalan'a eşlik etti.

Öcalan'ın, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında, SEGBİS ile bağlanarak talimatla ifade verdiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkartmıştı.