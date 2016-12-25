Gri listedeki bir terörist daha yakalandı

Operasyonda İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesi”nde gri kategoride yer alan bölücü terör örgütü üyesi, beraberinde Taurus marka tabanca, iki av tüfeği, 15 tabanca fişeği, 15 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 17 av tüfeği fişeği, bir dürbün, telsiz, iki askeri panço, bir fener ve muhtelif giyim malzemeleriyle yakalandı. Gri listedeki teröristin Senar kod adlı Hakkı Turgay olduğu tespit edildi. Ayrıca güvenlik güçleri, Diyarbakır merkezde terör örgütü PKK, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi birer teröristi yakaladı.

20 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan Siirt’in Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Eruh ilçesinde gözaltına alınan 6 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanmatalebiyle Eruh Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 kişiden 5’i “terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık ve terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın üst mahkemeye itirazının ardından M.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.