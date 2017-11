Milli Savunma Bakanı Canikli: FETÖ en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına vermiştir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına verdiğini belirterek, "En fazla tahribatı bu kurumlara yapmıştır. Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bu kurumlarımız maalesef terör örgütü tarafından alçak planlarına araç olarak alet edilmiştir. Eli kanlı hainler şanlı ve şerefli, tarihi başarılarla dolu bu askeriyenin imajını bozmaya, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2017-2018 akademik yıl açılışı ve Harp Enstitüleri'nin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Canikli, günümüzde savunma ve güvenlik politikalarıyla, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmanın giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada olduğunu anlatan Canikli, bu durumunun her geçen gün daha da önem kazandığını dile getirdi.

Canikli, bu nedenle ülke olarak her an her türlü riske ve tehlikeye karşı üst düzey savunma refleksine sahip olunması gerektiğini aktararak, "Günümüz savunma politikaları artık risk eksenli şekillenmektedir. Gelecekte TSK ve millete hizmet edecek nitelikli subay ve astsubaylar şu anda bulunduğumuz bu üniversite çatısı altında yetiştirilecektir." diye konuştu.

"Milletimiz ordusuna sahip çıktı"

Buradan mezun olacakların önemli bir görevi üstleneceğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde açık şekilde ortaya çıktı ki terör örgütü en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına vermiştir. En fazla tahribatı bu kurumlara yapmıştır. Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bu kurumlarımız maalesef terör örgütü tarafından alçak planlarına araç olarak alet edilmiştir. Eli kanlı hainler, şanlı ve şerefli, tarihi başarılarla dolu bu askeriyenin imajını bozmaya, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ama bunu yaparken bir şeyi hesaba katmadılar. Aziz milletimizin tüm bu alçak oyunları gördüğünü, hain emellerini sezdiğini göremediler. Milletimizin bayrağa, ezana, devlet ve millete sahip çıkacağını hesaba katamadılar. Milletimiz bu dönemde şanlı ve şerefli Türk ordusuna sahip çıkmıştır."

Bakan Canikli, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bir dizi önlem aldıklarını anımsatarak, askeri ve sivil alanda önemli reformlara imza attıklarını dile getirdi.

Söz konusu girişimde TSK'nin köklü kurumlarının kökünden sarsılmak istendiğini vurgulayan Canikli, "Bu nedenle özellikle askeri eğitim konusunda çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bu adımlardan en önemlisi hiç kuşkusuz yeni üniversitemizin kurulmuş olmasıdır. Bu sayede TSK’nın lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında toplanmıştır. Bu kurumlar yeniden yapılandırılmıştır ve kısa süre içinde bu yapılmıştır." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğretimin etkinliğini artıracak çok önemli adımlar da attıklarını ifade ederek, şu görüşleri iletti:

"Üniversitemiz ülkemizin savunma ve saldırı kabiliyetini en üst noktaya ulaştıracak gerekli niteliklere sahip insan gücümüzün yeni eğitim yuvasıdır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçları birbiriyle daha etkin koordine edilerek, ortaya konulacaktır. Sistem bütüncül şekilde çağın ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir. Bir yılda bu kapsamda önemli ve ciddi mesafe alınmıştır. Yüce milletimiz askeri eğitim ve öğretim kurumlarımızın yeniden yapılanmasına ilgi göstermiştir ve destek vermiştir. En güzel cevabı esas itibarıyla milletimiz vermiştir."

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına müracaatta son yılların en yüksek sayısına ulaşıldığı anlatan Canikli, bu yıl harp okullarına 555 bin civarında kişinin başvurduğunu kaydetti.

"Harp okullarına toplumun her kesiminden talep var"

Bakan Canikli, alınan kişilerin aile yapısının farklılığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: