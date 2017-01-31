Güçlü bir Türkiye için aşiretlerden ‘evet’

muş’un Hasköy ilçesinde bir araya gelen Bıdıri aşiretinin ileri gelenleri, nisan ayında yapılması öngörülen anayasa değişikliğine ilişkin referandumda “evet” oyu kullanacaklarını açıkladı. İlçe merkezinde bir araya gelen Bıdıri aşiretinin ileri gelenleri, birlikte aldıkları kararla “Güçlü Bir Türkiye İçin Evet” kampanyası başlattıklarını duyurdu.

MİLLİ VE YERLİ BAŞKAN

Aldıkları kararla ilgili gazetecilere açıklama yapan aşiretin kanaat önderlerinden Hikmet Karayel, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, aşiret olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını söyledi. Türkiye’nin güçlenmesi için referandumda “evet” oyu kullanacaklarını açıklayan Karayel, “Vatanımız çok zorlu bir süreçten geçiyor. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de aşiret olarak aldığımız kararla kampanya başlatıyoruz. Aşiretimiz ve çevremizdeki tüm kesimlere ulaşarak bu kampanyayı yürüteceğiz. Herkesin aldığımız karara uymasını istiyoruz.” dedi. Aşiretin ileri gelenlerinden Mürsel Özen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli ve yerli” açıklamasından hareketle bu kampanyayı yürütmeye karar verdiklerini anlattı.

START VERDİK

Referandumda “evet” oyu kullanacaklarını ve kampanya kapsamında da çalışma yürüteceklerini belirten Özen, şöyle konuştu: “Eğer bu ülkede milli ve yerli bir halk arıyorsak bunun en güzel örneklerinden biri Hasköy ilçemizdir. Önümüzde bir referandum var. Bizler Hasköy halkı olarak bu referanduma bütün halkımızla birlikte ‘evet’ diyeceğiz. Türkiye’de artık iflas etmiş vesayet zihniyetine son vermek, halkımızla birlikte ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak adına, sonunu kadar oyumuz ‘evet’ olacaktır. Bu amaçla referandum startını burada başlattık.”