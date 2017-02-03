Güçlü Türkiye için evet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışında “Eski Türkiye’de ilaç alamazdınız” dedi, Nisan’da yapılacak referandumda “Evet’e hazır mıyız” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde halka hitap etti. “Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin’e” diyen Erdoğan, şunları söyledi…
MİLLET EVET DİYOR: Hedef Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Parlamento ‘evet’ dedi millet de maşallah ‘evet’ diyor.
FIRSAT VERİLMEYECEK: 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclisin iradesine karşı dönemin cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak 367 garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Meşru hükümeti devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Onlar yine işbaşında ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında millet var.
OYUN BOZULDU: Meşru hükümete karşı işbaşındaki güçler amaçlarında başarılı olamayınca 17-25 Aralık, FETÖ gibi konular devreye girdi. Emniyet-yargı darbe girişimini başlattılar. Orada da netice alamadılar bu sefer bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. 6-7 Ekim 2014’te, ardından 20 Temmuz 2015’te çukur eylemlerine başladılar. Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Siyaset kurumunun arkasında durdu. Oyunlar bozuldu. Bu böyle devam edecek. 15 Temmuz’da bu ihanet şebekeleri gökten F-16’larla yağdırdılar.
EVET ÇAĞRISI: (Referandum için evet çağrısı) Nisan’da sandık geliyor. Sandık geldiğinde evete hazır mıyız? Mersin geçmişteki gibi evelallah sandıkları patlatmaya hazır mı? Ama bunlar hazmedemez. Bizim ecdadımız Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp çağ açtı. Biz onların torunlarıyız ya gümbürdeyeceğiz, eseceğiz.
CUMHURBAŞKANI: HEP MÜCADELE ETTiK
BEDEL ÖDEDİK: Ülke ve milletin 200 yılı sürekli çalkantılarla ve arayışlarla geçti. Bedel ödeyen hep millet oldu. Osmanlı koskoca coğrafyaları kaybederken millet hep bedeller ödedi. 60-70 yılımıza baktığımızda bu hakikati görebiliriz. 1950’li yıllarda rahmetli Menderes ve arkadaşlarının ülkemizi getirdiği yere bakın bir de 1960 darbesinden sonra kendimizi bulduğumuz yere bakın. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Abazası, Boşnağı, Arnavudu, bizi böldüler, parçaladılar.
MÜCADELE ETTİK: 80 darbesinin Türkiye’ye olan maliyetini hala ödüyoruz. 1994 krizi, 1997 post modern darbesi, 2001 krizi milli iradenin yerine Cumhurbaşkanı’nın da yargıya ordudan sermayeye kadar vesayet güçlerinin ikamet ettiği dönemlerden çıkmıştır. Bedeli hep millet ödemiştir. Sahibi olmadığı her dönemde aynı sancıları yaşadık. 14 yılda biz de bu sıkıntılarla defalarca karşılaştık. Ülkenin seçilmiş hükümetini, seçilmiş bakanlarını, seçilmiş milletvekillerini hiçe sayarak kendi çıkarlarını dayatmak isteyenlere karşı yıllarca mücadele ettik.
BAŞBAKAN YILDIRIM, ‘HAYIR’CILARA SERT ÇIKTI
Herkes gider Mersin’e bunlar gider tersine Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi’nin ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi…
HAYIRCILAR KARŞIMIZA ÇIKTI: Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi.
SİZ NE DİYORSUNUZ?: Yıl 2007, AK Parti iktidar, Cumhurbaşkanı seçilecek, ana muhafelet partisi hayır diyor, siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diyor. Biz dedik ki o zaman millete gidelim. 27 Ekim 2007’de Cumhurbaşkanı’nı sizler tarafından seçilmenin yolunu açtık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesin diyorlar. Yine ‘hayır’ diyorlar. Siz ne diyorsunuz?
REJİMİN DEĞİŞTİĞİ YOK: Aslında karar verildi. Millet Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Sandıkta karar verecek. Diyorlar ki ‘rejim değişiyor’. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Direnenler yok olacak.
ERDOĞAN’I SEÇECEKSİNİZ: Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Burada 2 sandık var. Birinde cumhurbaşkanını evvel allah Erdoğan’ı seçeceğiz. İkinci sandık. Milletvekilleri seçilecek. Siz seçtikten sonra başkalarının ‘ben sizin seçtiğinizi istemiyorum’ demeye hakkı olacak mı? ‘Hayır’ diyorsanız işte Nisan’da ‘evet’ diyeceğiz. ‘Hayır’cılara cevaba Nisan’da ‘evet, evet’ diyeceğiz.
MERSİN’İ BULURLAR: 79 milyon vatan evladı iyi bilsin ki Türkiye’de rejimi değiştirmeye çalışanlar karşılarında Mersin’i bulurlar. Herkes gider Mersin’e bunlar gider tersine. Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için ‘evet’ diyoruz. Hizmetin, yatırımların, dev projelerin daha çabuk yapılması için ‘evet’ diyoruz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.