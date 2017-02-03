Güçlü Türkiye için evet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde halka hitap etti. “Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin’e” diyen Erdoğan, şunları söyledi…

MİLLET EVET DİYOR: Hedef Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Parlamento ‘evet’ dedi millet de maşallah ‘evet’ diyor.

FIRSAT VERİLMEYECEK: 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclisin iradesine karşı dönemin cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak 367 garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Meşru hükümeti devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Onlar yine işbaşında ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında millet var.

OYUN BOZULDU: Meşru hükümete karşı işbaşındaki güçler amaçlarında başarılı olamayınca 17-25 Aralık, FETÖ gibi konular devreye girdi. Emniyet-yargı darbe girişimini başlattılar. Orada da netice alamadılar bu sefer bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. 6-7 Ekim 2014’te, ardından 20 Temmuz 2015’te çukur eylemlerine başladılar. Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Siyaset kurumunun arkasında durdu. Oyunlar bozuldu. Bu böyle devam edecek. 15 Temmuz’da bu ihanet şebekeleri gökten F-16’larla yağdırdılar.

EVET ÇAĞRISI: (Referandum için evet çağrısı) Nisan’da sandık geliyor. Sandık geldiğinde evete hazır mıyız? Mersin geçmişteki gibi evelallah sandıkları patlatmaya hazır mı? Ama bunlar hazmedemez. Bizim ecdadımız Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp çağ açtı. Biz onların torunlarıyız ya gümbürdeyeceğiz, eseceğiz.