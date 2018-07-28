Gül'den hayvana karşı işlenen suçlarla ilgili düzenleme açıklaması

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan hayvanlara yönelik eylemlerin cezalandırılmasını öngören değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlar Kuruluna bu konuda bir kanun tasarısı taslağı sunulduğunu hatırlatan Gül, söz konusu tasarının seçim nedeniyle kanunlaşamadığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığınca, hayvanlara acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar, eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.