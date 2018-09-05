Gül’den yeni kadro müjdesi 

TRT Haber televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılmasına ilişkin bir sual üzerine “Çocuk, baba ya da anne, mahkeme kararıyla diyelim haftanın bir günü görmesi gerekiyor hakkı var. Bu hakkı karşı taraf vermeyince elbette bir şekilde bir otorite çocukla teması sağlayacak” ifadesini kullandı.

KADRO MÜJDESİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığına alınacak yeni kadrolara ilişkin de bilgi verdi. Gül, adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel için müracaatların başlayacağını vurgulayarak, 1000 adli hakim ve savcı için de aralık ayında müracaatların alınacağını bildirdi.

Gül, “100’de idari yargı hakimlerimizi alacağız. Bunu ilk defa burada söylüyorum. İdari yargı özellikle çok uzun yıllardır bekleniyordu. 1000 adli hakim ve savcı alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız. 4 bin civarında hakim ve savcı FETÖ’den ihraç olmuştu, bu sayıyı tamamladık.” diye konuştu.

BRUNSON DAVASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson davasına ilişkin, “Hakimlerimiz, mahkemelerimiz de anayasanın gereği neyse ona göre yargılama yaparlar. Ekim ayında duruşması var. Elbette bu süreç de bağımsız mahkemelerin, hakimlerin vereceği kararla yürüyen bir süreçtir. Herkese düşen de bu sürece, karara saygı duymaktır. Türk yargısı bağımsızdır.” dedi.

FETÖ DAVALARI

FETÖ yargılamalarına yönelik soru üzerine Gül, FETÖ yargılamalarını “darbe” ve “terör örgütü üyeliği” yargılamaları olarak ikiye ayrıldığını anlattı. OHAL Komisyonunun yaptığı incelemeler sonucunda yaklaşık 2 bin civarında memuriyete dönüşün bulunduğunu aktaran ve darbecilerin yargılanmasıyla ilgili çok hızlı ve adil yargılamaların yapıldığını vurgulayan Gül “Darbecilere yönelik genel itibarıyla şu anda 86 dosya devam ediyor, 203 dosyada karar verildi. 250 bin 712 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde. Şu an da gündemimizde af gibi bir konu yok.