Gülen artığı köfteyi salavatla kapıştılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 104 şüpheli hakkında hazırlanan FETÖ’nün, Gülhane Askeri Tıp Akademesi (GATA)’ndeki yapılanmasına ilişkin iddianamede, GATA’da görevli albay rütbesine yükselmiş subayların, Gülen’e nasıl biat ettikleri çarpıcı bir örnekle gözler önüne serildi. İddianamede yer verilen iki ayrı ihbar mektubunda GATA’ya sızmış FETÖ’cülerin, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’le yedikleri bir yemekte yaşananlar anlatıldı. Buna göre, GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalı’nda görevli bir grup, 1996 yılı yaz aylarında Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Askeri Tıp Kongresine katılmak üzere İstanbul’a gitti. Kongre toplantılarının bitmesinin ardından sanıklardan eski Doç. Albay Turan F. ve Abdulkadir T.’nin aralarında bulunduğu bazı kişiler, Gülen ile yemek yemek üzere Altunizade’deki FEM dershanesine geçti.

HERKES YERDE OTURDU

İhbarcılardan biri yemekte yaşananları şöyle anlattı: “Ziyaretçiler salonda beklerken bir süre sonra Gülen beyaz cübbesi ve vaiz sarığıyla salona girdi. Herkes ayağa kalktı ve hocanın yerleşmesini bekledi, sonra hep birlikte yere oturduk. Etraf çok kalabalıktı. Hoca kendisine ayrılmış sahne gibi bir yerde koltukta oturuyordu. Etrafında birkaç kişi daha ondan daha düşük düzeyli sandalyedeydi. Geri kalan herkes yerde oturuyordu. Daha sonra 6-8 kişilik yer sofraları oluşturuldu. Turan F, Abdulkadir T. ve ben, bize gösterilen yer sofrasına oturduk. Biz yemeğe başlamıştık ki soframıza Fetullah Gülen geldi, bizler ayağa kalkarak ona yer verdik, sıraları sıklaştırdık.

KÖFTEYİ, YARIM BIRAKTI

Hep beraber aynı kaptan İzmir köfte yemeği yedik. Gülen, salatadan yedi, dikkat ettim bir köfteyi tam yedi, bir köfteyi ise yarım bıraktı. Bir bardak suyun yarısını içti, yarısını bıraktı. Ekmeğin de yine bir kısmını yarım bıraktı. Belki on dakika, belki daha az sofrada bizle yemek yedi. Daha sonra bize ‘afiyet olsun’ diyerek, sofradan ayrıldı. O sofradan ayrılır ayrılmaz, Abdulkadir T.’de garip bir telaş başladı.

FETÖ SAPIKLIĞI

Sofrada Gülen’in hemen yanında oturan tanımadığım genç de öyle bir telaşa atıldı. Abdulkadir T, bir hamlede hocadan artık kalan su dolu bardağı ve yarım İzmir köfteyi kaptı, dualar ve salavatlar çekerek köfteyi yedi ve üzerine suyu içti. Sanki zemzem suyu içiyor gibiydi. Yüzünde kimseye kaptırmadan ele geçirdiği ganimetin hazzı vardı.”

MEHDİ GİBİ GÖRÜYORLAR

Gördüklerine çok şaşırdığını belirten ihbarcı, Turan F.’nin kendisine “Hocanın kerametine nail olmak için yapıyorlar. Hoca pek fazla yemek yemez. Herkesle de yemeğe oturmaz. Ama askerleri çok seviyor, o yüzden bizim soframıza geldi.” dediğini aktardı. İhbarcı, yemekten ayrılıp orduevine döndükten sonra Gülen’in yanına gittiğinden haberdar olan bazı kişilerin kendisine karşı tavrının olumlu şekilde değiştiğini, bu kişilerin değişik tarihlerde Gülen’den mehdi olarak söz ettiklerini kaydetti.

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