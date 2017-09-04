Gülen artığı köfteyi salavatla kapıştılar
GATA iddianamesinde, FETÖ’cü albayların Gülen’e itaati örnekle anlatıldı. Bir itirafçının, “Yemekte Gülen’in yarım bıraktığı, su, köfte ve ekmek kapış kapış yenildi” ifadesi yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 104 şüpheli hakkında hazırlanan FETÖ’nün, Gülhane Askeri Tıp Akademesi (GATA)’ndeki yapılanmasına ilişkin iddianamede, GATA’da görevli albay rütbesine yükselmiş subayların, Gülen’e nasıl biat ettikleri çarpıcı bir örnekle gözler önüne serildi. İddianamede yer verilen iki ayrı ihbar mektubunda GATA’ya sızmış FETÖ’cülerin, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’le yedikleri bir yemekte yaşananlar anlatıldı. Buna göre, GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalı’nda görevli bir grup, 1996 yılı yaz aylarında Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Askeri Tıp Kongresine katılmak üzere İstanbul’a gitti. Kongre toplantılarının bitmesinin ardından sanıklardan eski Doç. Albay Turan F. ve Abdulkadir T.’nin aralarında bulunduğu bazı kişiler, Gülen ile yemek yemek üzere Altunizade’deki FEM dershanesine geçti.
HERKES YERDE OTURDU
İhbarcılardan biri yemekte yaşananları şöyle anlattı: “Ziyaretçiler salonda beklerken bir süre sonra Gülen beyaz cübbesi ve vaiz sarığıyla salona girdi. Herkes ayağa kalktı ve hocanın yerleşmesini bekledi, sonra hep birlikte yere oturduk. Etraf çok kalabalıktı. Hoca kendisine ayrılmış sahne gibi bir yerde koltukta oturuyordu. Etrafında birkaç kişi daha ondan daha düşük düzeyli sandalyedeydi. Geri kalan herkes yerde oturuyordu. Daha sonra 6-8 kişilik yer sofraları oluşturuldu. Turan F, Abdulkadir T. ve ben, bize gösterilen yer sofrasına oturduk. Biz yemeğe başlamıştık ki soframıza Fetullah Gülen geldi, bizler ayağa kalkarak ona yer verdik, sıraları sıklaştırdık.
KÖFTEYİ, YARIM BIRAKTI
Hep beraber aynı kaptan İzmir köfte yemeği yedik. Gülen, salatadan yedi, dikkat ettim bir köfteyi tam yedi, bir köfteyi ise yarım bıraktı. Bir bardak suyun yarısını içti, yarısını bıraktı. Ekmeğin de yine bir kısmını yarım bıraktı. Belki on dakika, belki daha az sofrada bizle yemek yedi. Daha sonra bize ‘afiyet olsun’ diyerek, sofradan ayrıldı. O sofradan ayrılır ayrılmaz, Abdulkadir T.’de garip bir telaş başladı.
FETÖ SAPIKLIĞI
Sofrada Gülen’in hemen yanında oturan tanımadığım genç de öyle bir telaşa atıldı. Abdulkadir T, bir hamlede hocadan artık kalan su dolu bardağı ve yarım İzmir köfteyi kaptı, dualar ve salavatlar çekerek köfteyi yedi ve üzerine suyu içti. Sanki zemzem suyu içiyor gibiydi. Yüzünde kimseye kaptırmadan ele geçirdiği ganimetin hazzı vardı.”
MEHDİ GİBİ GÖRÜYORLAR
Gördüklerine çok şaşırdığını belirten ihbarcı, Turan F.’nin kendisine “Hocanın kerametine nail olmak için yapıyorlar. Hoca pek fazla yemek yemez. Herkesle de yemeğe oturmaz. Ama askerleri çok seviyor, o yüzden bizim soframıza geldi.” dediğini aktardı. İhbarcı, yemekten ayrılıp orduevine döndükten sonra Gülen’in yanına gittiğinden haberdar olan bazı kişilerin kendisine karşı tavrının olumlu şekilde değiştiğini, bu kişilerin değişik tarihlerde Gülen’den mehdi olarak söz ettiklerini kaydetti.
Her güne 3 FETÖ duruşması
FETÖ/PDY kapsamında ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar bu ay da aralıksız devam edecek. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ağır ceza mahkemelerinde görülecek 5’i yeni dosya olmak üzere 25 ayrı dava ve 56 celsenin yapılacağı eylül ayı, adeta her güne üç FETÖ duruşmasıyla geçecek. Çağlayan’daki İs
tanbul Adalet Sarayı ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşma salonlarında bu ay 25 dava görülecek. Duruşma günlerini belirleyen mahkemeler, 19 iş gününde, günde ortalama 3 FETÖ davasına bakacak. Yeni görülecek davaların ilk duruşması ise 11 Eylül’de yapılacak.
‘Gaybubet’ evlerinin sayısında rekor artış
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu “gaybubet” evleri sayısının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 75’ten 560’a yükseldiği belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün emniyetteki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, “Garson” isimli gizli tanığın verdiği SD kartlardaki bilgiler paylaşıldı. İddianameye göre, 18 Nisan’da savcılığa başvuran bir kişi, FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem hizmetler yapılanmasıyla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek, bir cep telefonu ve 2 micro SD kart teslim etti. “Garson” ismiyle Tanık Koruma Kanunu hükümleri uygulanarak gizli tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin verdiği kartlarda, yaklaşık 4 bin 700 FETÖ mensubunun bilgilerinin yer aldığı belirlendi.
İHTİYAÇ LİSTESİ VAR
Belgelerde, “mali hasar durumu” tablosu altında, 17-25 Aralık süreci ve darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarının durumu listelendi. Bu kişilere yardım yapılması için “mali ihtiyaç listesi” çıkarıldığı tespit edildi. SD kartta yer alan listede, “Süreç öncesi 75 olmak üzere şu an için öğretmen, öğrenci toplam 560 gaybubetimiz bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu akraba ve tanıdıklarında kalmakla birlikte yüzde 25’i gaybubet evlerimizde kalmaktadır. Gaybubet evlerimizin sayısı gittikçe artmaktadır. Öncekilerle birlikte şu an itibarıyla 55 gaybubet evi hesaba katıldığında, gaybubet evlerine verilen Takviye: 55 ev X (1000 kira+ 1000 iaşe, elektrik, su, gaz, internet) = 110.000 TL (aylık) olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
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