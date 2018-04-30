Gündem ekonomi ve seçim güvenliği

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda da hem seçim güvenliği, hem Türkiye’nin seçim kararıyla birlikte tekrar hareketlenen AB ülkelerinin Türkiye yaklaşımları, hem de ekonominin bu süreçte spekülasyonlara imkan verecek dalgalanmadan korunmasına yönelik tedbirler ve terörle mücadelede alınan tedbirler gündemin ana başlıklarını oluşturdu.

İMAR MÜJDESİ

Ekonominin sağlıklı şekilde rayında tutulması ve olumsuz algı çabalarından etkilenmeden yatırım ortamının korunmasına yönelik tedbirler konusunda bir süredir yoğun mesai harcanırken, Hükümet’te bu konuda atılacak adımlar tekrar gözden geçirildi. Türkiye ekonomisinin dışarıdan etkileri bertaraf edecek sağlamlıkta oluşunun yanısıra, özellikle özel sektör kuruluşlarının yurtdışı borçlanmaları nedeniyle estirilmek istenen olumsuz rüzgarların boşa çıkartılmasına yönelik tedbirler üzerinde de yoğun olarak duruluyor. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıda da hem seçim güvenliği, hem de ekonomiyle ilgili tedbirler üzerinde durulurken, imarla ilgili düzenlemenin Meclis’e sevk sürecinin de değerlendirmeye alındığı belirtildi. Türkiye’nin seçim sürecine girmesiyle Avrupa ülkelerinden gelen olumsuz mesajların da değerlendirildiği toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri konusunda izlenmesi gereken strateji de masaya yatırıldı.