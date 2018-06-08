Gurbetçiler sandığa koştu

3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandıklar kuruldu. Almanya, Avusturya ve Fransa’da yaşayan seçmenler dün itibariyle kendilerine en yakın seçim merkezlerine giderek oylarını kullandı. Seçim merkezlerinin önünde ilk gün heyecanı ve izdihamı dikkat çekti.

60 ÜLKEDE SANDIK VAR

Seçmenler günleri ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte 7-19 Haziran tarihlerinde saat 09.00-21.00 arasında randevu almaya gerek olmadan oy kullanabilecek.Yurt dışında yaşayan seçmenler için gümrük kapıları ve havalimanlarında da sandıklar kuruldu. Seçmenlerin burada da oy kullanabilmeleri için kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Tatil günleri de dahil açık olacak sandıklarda oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’de sona erecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.