Gurbetçilerden Mehmetçik’e destek

Ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçik’e destek veren Avrupalı Türkler, YPG/PKK’ya da lanet yağdırdı. UETD öncülüğünde Almanya’da Stuttgart ve Danimarka’da Kopenhag’da düzenlenen destek gösterilerine binlerce Türk, “Milli Birlik ve Türkiye’ye Destek” adı altında bir araya geldi. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, “Mitingde Türkçe ve Almanca okunan bildiride, Zeytin Dalı operasyonunun ne olduğu Avrupa kamuoyuna da anlatıldı” diye konuştu. Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de, derneklerin tek çatı altında bir araya gelerek gerçekleştirdiği mitingin önemine işaret ederek “Bu birlik ve beraberliğinizin her zaman daim olmasını, her zaman birlikte, canlı bir şekilde ayakta durmanızı hepinizden bekliyorum” dedi.