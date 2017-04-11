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Gurbetçilerin yüzde 62’si ‘evet’ diyor

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği halk oylaması için 57 ülkede 27 Mart’ta başlayan oy verme işlemi sona erdi.

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57 ülkede 1 milyon 172 bin 830 seçmenin oy kullandığı sandıklarda ‘evet’ oyları patlama yaptı ve ‘hayır’a yüzde 24 fark attı. MAK Danışmanlık sandık başı anket analizi özet raporu hazırladı. Anket sonuçlarına göre,  yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oyların yaklaşık % 62’si ‘evet’, % 38’si ‘hayır’. Yurtdışında kullanılan oy miktarı Türkiye’deki halk oylamasına yüzde 3 oranında etki edecek.  

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