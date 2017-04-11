Gurbetçilerin yüzde 62’si ‘evet’ diyor

57 ülkede 1 milyon 172 bin 830 seçmenin oy kullandığı sandıklarda ‘evet’ oyları patlama yaptı ve ‘hayır’a yüzde 24 fark attı. MAK Danışmanlık sandık başı anket analizi özet raporu hazırladı. Anket sonuçlarına göre, yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oyların yaklaşık % 62’si ‘evet’, % 38’si ‘hayır’. Yurtdışında kullanılan oy miktarı Türkiye’deki halk oylamasına yüzde 3 oranında etki edecek.