Gürcistan Savunma Bakanı Izoria: Güvenlik ve istikrar için Türkiye elinden geleni yapıyor

Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria, Türkiye'nin, Gürcistan ve bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Izoria, bazı toplantılara katılmak üzere Batum'da bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Izoria, Bakan Canikli ile görüşmesinin son derece verimli geçtiğini dile getirdi.

Izoria, iki ülke ilişkilerinin her geçen gün arttığını belirterek, haftaya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Gürcistan'a gelmesinin planlandığını aktardı.

Türkiye'nin her zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini dile getiren Izoria, "Gürcistan'da ve tüm bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için Türkiye elinden geleni yapıyor, bu duruma büyük katkı sağlıyor. Ülkemizin savunma imkanlarını artırılmasına da büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Izoria, bir gazetecinin, Türkiye ve Gürcistan arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğine yönelik sorusuna, "Sayın Bakan beni Türkiye'ye davet etti. Türkiye'yi ziyaret ettiğimiz zaman savunma alanındaki işbirliği konularını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Türkiye savunma sanayi alanında mükemmel başarı elde etmiştir. İşbirliği konularını bu toplantıda da ele aldık. Ayrıca Gürcistan savunma sanayideki imkanlarını da Türkiye'ye tanıtacağız" yanıtını verdi.