Güven testi Münbiç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüştü. Ankara Palas’ta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İlk sözü alan Çavuşoğlu şu mesajları verdi…

- ANLAŞMAYA VARDIK: Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık. Beklentilerimiz net şekilde iletildi.

- MEKANİZMA KARARI: Bugüne kadar verilen ve tutulmayan sözler, çözülmeyen konular oldu. Artık sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz, sözde kalmaması için, uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz, bunları da konuştuk. Tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Mekanizmalardan biri konsolosluk gibi genel konular ile “FETÖ konusunda ilave delile ihtiyaç var mı” gibi konuları içerecek.Başka mekanizma da Suriye ve terörle mücadele konularını kapsayacak.

- MÜNBİÇ’TEN BAŞLAYACAK: Oluşturulacak mekanizmada Suriye konusunda Münbiç’e öncelik verilecek. YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçme konusunda emin olmamız lazım, uygulamayı da birlikte görmemiz lazım. Buraların istikrara kavuşması için bu şehirleri kimin yöneteceği, güvenliğini de kimin sağlayacağı önemli. Şimdi Münbiç yüzde 95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ve güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Münbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. Sadece Münbiç için geçerli değil ama Münbiç’ten başlayacağız. YPG buradan çıktıktan sonra, güven oluştuktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz ama YPG’nin bir an önce buradan çıkması lazım. Bu ABD’nin bize vermiş olduğu bir söz. Bu sözün uygulamada nasıl tutulacağını bu çalışmada da ele alacağız.

- TOPLANTI MART’TA: Bu mekanizmalar topu taca atmak değil, tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek. Mutabakatımız var. Kimlerin katılacağı konusunda da mutabakat sağladık.

- S400 ELEŞTİRİLERİNE YANIT: Acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Müttefiklerimizden almak istiyoruz, yok. Benim acil ihtiyacım var. Bir yerden de karşılamam lazım. Rusya Federasyonu da bize cazip önerilerde bulundu. En son Paris’te bir ortak üretim anlaşması imzaladı. Bu konuda biz görüşmelerimizi Rusya’yla Kongre’den önce tamamladık.