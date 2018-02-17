Güven testi Münbiç
ABD ile icraata dayalı yeni bir dönem başladı. FETÖ ve Suriye dahil bütün kritik konular, ‘ortak mekanizma’da görüşülecek. Daha önce verilen “Münbiç PYD’den temizlenecek” sözünün tutulması kritik eşik olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüştü. Ankara Palas’ta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İlk sözü alan Çavuşoğlu şu mesajları verdi…
- ANLAŞMAYA VARDIK: Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık. Beklentilerimiz net şekilde iletildi.
- MEKANİZMA KARARI: Bugüne kadar verilen ve tutulmayan sözler, çözülmeyen konular oldu. Artık sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz, sözde kalmaması için, uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz, bunları da konuştuk. Tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Mekanizmalardan biri konsolosluk gibi genel konular ile “FETÖ konusunda ilave delile ihtiyaç var mı” gibi konuları içerecek.Başka mekanizma da Suriye ve terörle mücadele konularını kapsayacak.
- MÜNBİÇ’TEN BAŞLAYACAK: Oluşturulacak mekanizmada Suriye konusunda Münbiç’e öncelik verilecek. YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçme konusunda emin olmamız lazım, uygulamayı da birlikte görmemiz lazım. Buraların istikrara kavuşması için bu şehirleri kimin yöneteceği, güvenliğini de kimin sağlayacağı önemli. Şimdi Münbiç yüzde 95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ve güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Münbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. Sadece Münbiç için geçerli değil ama Münbiç’ten başlayacağız. YPG buradan çıktıktan sonra, güven oluştuktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz ama YPG’nin bir an önce buradan çıkması lazım. Bu ABD’nin bize vermiş olduğu bir söz. Bu sözün uygulamada nasıl tutulacağını bu çalışmada da ele alacağız.
- TOPLANTI MART’TA: Bu mekanizmalar topu taca atmak değil, tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek. Mutabakatımız var. Kimlerin katılacağı konusunda da mutabakat sağladık.
- S400 ELEŞTİRİLERİNE YANIT: Acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Müttefiklerimizden almak istiyoruz, yok. Benim acil ihtiyacım var. Bir yerden de karşılamam lazım. Rusya Federasyonu da bize cazip önerilerde bulundu. En son Paris’te bir ortak üretim anlaşması imzaladı. Bu konuda biz görüşmelerimizi Rusya’yla Kongre’den önce tamamladık.
Birlikte hareket edeceğiz
Çavuşoğlu’nun ardından ABD’li mevkidaşı Tillerson söz aldı. Tillerson şunları söyledi…
- AYRIM YOK: Türkiye ile ABD’nin Suriye konusuna ilişkin hedefleri arasında herhangi bir ayrım yok. DEAŞ’tan kurtulmayı, Suriye’yi istikrara kavuşturmayı ve mültecilerin ülkelerine geri dönmesini sağlamayı hedefliyoruz.
- ÖNCE MÜNBİÇ: Önce Münbiç konusunu ele alacağız. Sadece bu değil, Kuzey Suriye’nin tamamı üstünde çalışmaya devam edeceğiz.
- BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ: Suriye ile ilgili iş birliğimiz, DEAŞ ile ilgili çalışacağımız konular, güvenli bölgelerin oluşması, bağımsız ve birleşmiş bir Suriye’nin oluşması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin güvenli bir şekilde sınırlarını korumasını da tabii ki ciddiye alıyoruz.
- ADIMLAR ATACAĞIZ: Artık yalnız hareket etmeyeceğiz. Bu aşamadan sonra birlikte hareket edeceğiz, zorunlulukları çözerek hareket edecek ve ilerleyeceğiz. DEAŞ’a karşı başarılı olacağız. Bu çerçevede Suriye içinde başka terörist gruplar varsa onlarla ilgili de adımlar atacağız. Bu çalışmaların ilk grubunu mart ortası öncesinde gerçekleştireceğiz.
- MÜMBİÇ ÖNEMLİ: Münbiç konusu, Türkiye ile ABD’nin birlikte çalışılması gereken konulardan biridir. Stratejik öneme sahip şehirdir. ABD, orada o şehrin (Münbiç) müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olduğundan emin olmak istiyor. Başka bir gücün buraya girmesini istemiyoruz.
- BELGE BEKLİYORUZ: FETÖ’yle ilgili tüm kanıtları inceleyeceğiz. Biz de kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ABD’de yasa dışı bir çalışma gerçekleşiyorsa bu çerçevede herhangi bir yeni kanıt da almaya her zaman hazırız. Belgeleri bekliyoruz.
Teröre karşı ‘ortak’ deklarasyon
Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinin ardından Türkiye ve ABD ortak deklarasyonu yayınlandı. İşte deklarasyon…
- Türkiye ve ABD’nin müttefik ve stratejik ortak olarak güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıkları teyit edildi.
- İki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkı tanınacak.
- 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan ABD, Türkiye’nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla tam dayanışma içerisindedir.
- İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı.
- Terörizmin her türü ve biçimiyle ortak mücadeleye olan kararlılık teyit edildi. DEAŞ, PKK, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ile bu terör örgütlerinin uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılık yinelendi.
- Suriye içinde oldu bittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere karşı kararlıklıkla duruş sergilenecek.
- Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler.
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