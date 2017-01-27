Güvenç: Bu güzel millet anayasaya 'evet' diyecek bundan şüphe etmiyorum

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Bu güzel millet bir kere daha demokrasi yolunda bizi yalnız bırakmayacak, anayasaya 'evet' diyecek bundan şüphe etmiyorum." dedi.

Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere kente gelen Güvenç, Vali Mustafa Hakan Güvençer'in ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi ziyaret etti.

Güvenç, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'da vali olarak görev yaptığı dönemi hayatının en şerefli anlarından saydığını kaydetti.

Türkiye'nin yükselişinin durduralamayacağına yürekten inandığını vurgulayan Güvenç, şöyle konuştu: "Buradaki tek şart birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, dostlukları kardeşlikleri geliştirmek, siyasi görüş ayrılıklarını düşmanlığa ve kavgaya sebep kılmamak, komşularımızı, hemşerilerimizi kardeş bilmektir. Biz bu anlayışın temsilcileriyiz. 79 milyon bir ve beraber olursak bu ülkeyi yenecek güç yoktur diyoruz. Bu samimi yolda da Allah ve millet yanımızdadır, yardımcımızdır."

Güvenç, gazetecilerin anayasa değişikliği ile ilgili soruları üzerine, şunları kaydetti: "Biz millet için yola çıktık, Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan millet için yola çıktı. Bu topraklarda demokrasiyi sivil hareketi geliştirme adına mücadele ediyoruz. Vesayet odaklarıyla statükoyla mücadele ediyoruz ama bunun oranı 55 mi olur, 65 mi olur şu anda bunu kestirmek çok mümkün değil ama yürekten inandığım, bu mazlum, bu güzel millet bir kere daha demokrasi yolunda bizi yalnız bırakmayacak, anayasaya 'evet' diyecek bundan şüphe etmiyorum."