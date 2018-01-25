Taksim’in gözbebeği yükseliyor

İnşaatına 17 Şubat 2017’de başlanan caminin kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak alt kat ve otopark bölümünde çalışmalarının sürdüğü, ana iskeletinin ise hızla yükseldiği görüldü. Ünlü mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzalı Taksim Camii modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzın ürünü olacak. Taksim Camii bittiğinde toplam 2 bin 500 cemaat kapasiteli olacağını dile getiren İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı “Zemin kat ve üzeri 2 katın betonu tamamlandı ve 2 katta bodrumun betonarme imalatları sona erdi. Küçük kubbenin betonları atıldı ve 2 ay içinde de diğer kubbelerin de beton imalatları hızlı bir şekilde tamamlanarak devam edecek. Bir aksaklık olmazsa 2018 sonunda tamamen ibadet edilir hale gelmesini planlıyoruz. Yarıyı geçmiş diyebiliriz imalatlar, bundan sonra ince işçilikler var” dedi.