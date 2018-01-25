Güvenli bölge YPG için mi? 

Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na söyledi. Ancak, Çavuşoğlu’nun 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’e anlattıklarından, “Ne demek istediklerini açıkça söyleyemediklerini” anlıyoruz.

Bu durumda, önceki bilgilerimize başvuralım:

Türkiye 2011’den bu yana sınırının Suriye tarafında ‘güvenli bölge’ istiyordu.

İki gerekçeyle:

- Sığınmacıları burada karşılamak, barınma, gıda, eğitim ve sağlık hizmetleri için kamplar inşa etmek.

- Terör örgütlerinin (PKK/YPG, DEAŞ) sınıra dayanmasını önlemek.

Bunun için müttefiki ABD’yi muhatap aldı. “Rusya ile anlaşalım, hava sahasını güvenceye alalım, karada da ortak güvenlik birimi oluşturalım” dedi. Ancak ABD, bunun yerine Suriye’nin kuzeyinin DEAŞ tarafından işgaline, 3.5 milyon Suriyeli’nin Türkiye’ye göç etmesine seyirci kaldı; boşalan alana PKK/YPG’yi yerleştirdi.

Bugün şartlar değişti.

- Suriye’den göç eden etti ve Türkiye’de yaşıyor. Fırat’ın batısı da -Rusya’nın desteğiyle- Fırat Kalkanı ile güvene alındı, geri göç başladı.

- Sınır bölgesi ise hala bir başka terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde.

Yani Türkiye için tehdit PKK/YPG!..

Tillerson, “Sınır boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli alan oluşturalım, Türkiye’ye terör gelmesin” derken, terör örgütünün ‘kanton’ ilan ettiği bölgelerden çekilmesini mi kastediyor?

Eldeki verilere göre ‘hayır’...

ABD, Türkiye’yi YPG’den değil, YPG’yi Türkiye’den korumaya çalışıyor!

Türkiye ‘güvenli bölge’de YPG’ye müdahale edemesin diye…

Bu, ‘teklif dahi edilemeyecek’ kadar akılsız bir girişim. Tillerson da bunu zekasına yakıştıramadığı için açık konuşamıyor.

Oysa, Beyaz Saray ve Dışişleri’nden bağımsızlığını ilan eden Pentagon ve CENTCOM, “Türkiye YPG’ye dokunmasın, biz de PKK’yı durduralım” kafasında.

Bu hem pervasız bir itiraf, hem yüzsüz bir teklif...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘aklı başında önerileri’ konuşmak için Washington’da muhatap arıyor.