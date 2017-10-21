Hablemitoğlu cinayeti FETÖ’cü İpek’e yaradı

“Tahşiyecilere kumpas” davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada verilen ara karar doğrultusunda, gazeteci Zihni Çakır’ın “tanık” sıfatıyla ifadesi alındı. Çakır, şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

- ALGI ÇALIŞMASI: Hablemitoğlu suikastine dair kafamda soru işaretleri mevcuttu. Ulaştığım bir kaynak, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ayrılma bir binbaşı; Hablemitoğlu’nun Alman vakıflarıyla ilgili bilgi ve belgelerinin, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki Gülenciler tarafından servis edildiğini, o bilgi ve belgelerle Hablemitoğlu suikastinin arkasında Alman istihbaratının olduğu algısı yaratıldığını anlattı.

- ÖZCAN VE ALTAYLI: Kaynağım, o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda hemen herkesin suikastin bir yüzbaşı tarafından işlendiğini bildiğini, suikast silahının Ankara’daki Mogan gölünün ODTÜ yakasındaki balçıklı bölgeye atıldığını, yine suikast görevlendirmesinden önce Gülen örgütünde etkili olan ve istişare kurulunda yer aldığını tahmin ettiğim Mustafa Özcan (FETÖ’den aranıyor) ile CIA’nın Türk ajanı olarak bilinen Enver Altaylı’nın (FETÖ’den tutuklu) görüştüğünü, bu görüşmeden sonra hatırı sayılır bir para karşılığı suikastin işlendiğini söyledi.

- O YÜZBAŞIYI AKLADILAR: Suikasti gerçekleştiren yüzbaşının, Ergenekon sürecinde aklanmasının bizzat kendisine teklif edilen (eski istihbaratçı emniyet müdürü Ayhan Falakalı tarafından) Fikret Emek’in yardımcısı olduğu bilgisine de ulaştım. Bu yüzbaşının Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki görevinin bitirilip özel kuvvetlerden çıkarıldığını öğrendim.

- KOZA’NIN ÖNÜ AÇILDI: Bu suikastin işlenmesinde Türkiye’de yarar sağlayan tek grup, Gülen örgütüdür. Çünkü Hablemitoğlu suikastiyle Türkiye’de siyanürle altın çıkarılmasına karşı çıkan oluşum ortadan kalktı. Bunun da altın üreticisi Koza İpek Grubu’nun sahibi Akın İpek’in (FETÖ’den aranıyor ve şirketlerine kayyum atandı) işine yaradığını belirtmek isterim.