Hadsiz CHP’liye soruşturma

15 Temmuz şehitlerine hakaretler yağdıran ve hain darbe girişimi gecesi tankları durduran binlerce kişiye ‘it’ diyen CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlatıldı. Katıldığı bir radyo programında 696 Sayılı KHK ile ilgili açıklama yaparken, darbe karşıtı gösterilere katılanlara ‘it sürüsü’ benzetmesi yapan CHP’li Aldan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan konuya ilişkin açıklamada, Aldan’ın katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSU YAĞDI

15 Temmuz şehitlerinin aileleri de haddini aşan CHP’li vekil hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve hakaret davası açacaklarını açıkladı. Boğaz Köprüsü’nde motorsikletiyle yaralıları taşırken şehit olan Yılmaz Özcan’ın babası Melih Fuat Özcan, “Vatanı, milleti, bayrağı savunmak ne zamandan beri itlik oluyor. 15 Temmuz’da bizim çocuklarımız vatanını ABD’nin işgalci gücü FETÖ’cülere karşı savunurken, siz CHP yöneticileri boynunuzda tasmayla kimin kulübesinde saklanıyordunuz?” diye tepki gösterdi. CHP’li Aldan’ın 15 Temmuz’da darbecilere direnen sivilleri hedef alarak son KHK düzenlemesine ilişkin “Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığı” şeklindeki sözlerine ilişkin şehit aileleri olarak dava açacaklarını söyleyen Şehit Özcan’ın annesi doktor Nermin Ercan ise “Biz işgalci ABD’nin köpeği olmaktansa vatanını korurken şehit olan itler olmayı tercih ederiz” diye konuştu.

İŞGALE KARŞI YİNE KARŞINIZA ÇIKARIZ

15 Temmuz Derneği, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, bu yöndeki “çirkin kampanyayı yürütenler” kınandı. Açıklamada, şöyle denildi: “15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bununla birlikte şu hususun çok net bir şekilde anlaşılmasını isteriz: 15 Temmuz gecesi alçak darbe girişimini engellemek için canlarımızı ortaya koyarak sokağa çıktık. Vatanımızda gözü olan tüm hainler bilsin ki siz devletimizi ele geçirmek için işgale kalkarsanız biz de hiç tereddütsüz yine sizin karşınızda oluruz. Sizin hezeyanlarınız bizi korkutamaz.”

STAR YAZARINDAN SUÇ DUYURUSU

28 Şubat mağdurlarından Star gazetesi yazarı Yakup Köse, 15 Temmuz şehitlerine “İt sürüsü” benzetmesi yapan CHP milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere İstanbul Başsavcılığı’na başvuran Yakup Köse, “Türkiye halihazırda anayasal ilkelere uygun yönetilirken şüpheli şahıs, ortada devlet otoritesi yokmuş izlenimi uyandırmaya çalışmaktadır. Amacının başta şehit yakınları olmak üzere işgal/darbe girişimine direnen halkı kışkırtmak olduğu açıktır. Yine neden İsrail-Filistin örneğini verdiğini ve hangi tarafı tercih edeceği ayrıca sorulmalıdır” dedi. Köse, suç duyurusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da neden partililerine ‘direniş’ çağrısı yapmadığının ve teröristbaşı Gülen ile bağlantılarının sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.