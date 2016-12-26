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Hainler için hesap günü geldi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ilk davanın görülmesine başlandı.

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Davada, eski Garnizon ve Söke 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır’ın da aralarında bulunduğu 42’si tutuklu 60 sanık yargılanıyor, Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki duruşmaya, 42 tutuklu, 7 de tutuksuz sanık katıldı. 

550 KOMANDOLU DESTEK 

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, haklarında üçer kez müebbet hapis cezası istenen sanıkların, 15 Temmuz gecesi, Çardak Havaalanı’nı ele geçirerek,550 komandoyu darbe girişimine destek için Ankara’ya nakletmeye çalıştıkları, ancak uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmesi ve uçaklara yakıt ikmalinin engellemesi üzerine hain planlarını gerçekleştiremedikleri vurgulandı. 

İSTANBUL’DA İLK DAVA

İstanbul’daki darbe girişiminin ilk duruşması ise bugün Silivri’de görülecek. 15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin’ talimatına uymayarak FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket eden amir, pilot, komiser ve komiser yardımcısı 29 sanık ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan tarafından 24’ü tutuklu, biri firari toplam 29 sanığın, kendi emri altındakileri polisleri darbe girişimine karşı durmamaya yönlendirdiği, direnmeye gelen vatandaşları dağıtmaya çalıştıkları vurgulandı.

ERDOĞAN’A KORUMA GÖTÜRMEDİLER

İddianamede, sanık 3 helikopter pilotunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumakla görevlendirilen Özel Harekat Timleri’ni, ‘darbeciler bizi asar’ diyerek Huber Köşkü’ne götürmedikleri anlatıldı. Sanıkların kendilerine verilen görevi yapmamaları üzerine Özel Harekat Timleri’nin Erdoğan’ı korumak üzere neredeyse tamamı kapalı olan kara yoluyla gitmek zorunda kaldıklarına da iddianamede yer verildi. 21 sanık polis hakkında üçer kez müebbet istenen iddianamede, diğer 8’i içinse 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

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