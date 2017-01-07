Hainler vatansız kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679, 680 ve 681 nolu üç yeni kanun hükmünde kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandı. Terörle mücadelede devrim niteliğinde kararların alındığı kararnamelerle yurt dışına kaçan FETÖ’cüleri vatansız bırakacak bir karar alındı. Haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayanlar, “Yurda dön” ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

MALLARINA EL KONULACAK

CMK’nın kaçağın tanımını düzenleyen madde değiştirildi. Buna göre soruşturma sırasında bulunamayan şüpheliler hakkında usulüne göre ilanen tebliğ yapıldıktan sonra “kaçak” olduklarına karar verilebilecek. Kaçak sanıkların Türkiye’deki her tür mallarına zorlama amaçlı el konulmasını düzenleyen madde de değiştirildi. Maddedeki “kaçak sanığın” ibaresi, “kaçağın” şeklinde değiştirildi. Böylece soruşturma sırasında kaçak sayılan şüphelilerin Türkiye’deki mal varlıklarına da el konulabilecek. Düzenleme, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olan şüpheliler hakkında da uygulanabilecek.

EMNİYET’TEN İHRAÇ

Kararnamelerle kamu kurum ve kuruluşlardan da ihraçlar gerçekleştirildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2’si 2. sınıf, 14’ü 3. sınıf, 37’si 4. sınıf emniyet müdürü, 108’i emniyet amiri, 47’si başkomiser, 202’si komiser, 562’si komiser yardımcısı, 91’i başpolis, bin 592’si polis, 7’si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25’i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.Emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 58 emniyet müdürü ile bir başkomiser ile biri polis memurunun da rütbeleri alındı.

TSK’DA FETÖ TEMİZLİĞİ

Genelkurmay’da da FETÖ temizliği yapıldı. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’ndan Adalet Bakanlığı’ndan bin 699 personel ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise 168 olmak üzere toplamda 763 personel TSK’dan ihraç edildi. Çeşitli üniversitelerden 631 akademisyenin de kamudan çıkarıldı. Üç kararname ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç sayısı toplamda 8 bin 323 kişi oldu.

GÖREVE İADE YAPILDI

Kararnamelerle göreve iadeler de gerçekleştirildi. Daha önce ihraç edilen 431 emniyet mensubu ile Tabip Yarbay Ahmet Turan Ilıca ve Hava Sözleşmeli Er Abdurrahman Diker de göreve iade edildi. Çeşitlik bakanlıklarda suçsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 300 memur da göreve yeniden başlatıldı.

83 DERNEĞE KİLİT

Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı. KHK ile 7 derneğin ise kapatılma kararı iptal edildi Kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı hazineye devredildi. Bir önceki KHK kapsamında kapatılan 7 derneğin de tekrar açılmasına izin verildi. Daha önce kapatılan 11 gazeteye de yineden açılma hakkı getirildi.

SUBAY TERFİSİNE BAKAN ONAYI

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanı’nın lüzum göstermesine gerek olmadan, doğrudan Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile yapılacak. Asteğmen ve albay rütbeleri arasındaki terfiler ise ilgili kuvvet komutanlığının kurmay başkanlığından alınarak, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’na verildi. Kuvvet komutanlarının atanmasında Genelkurmay Başkanı’nın etkisi kalmadı. General amiral kadrolarının saptanması, kontenjanın dağılımı, rütbe beklemeler ve kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılması gibi kararlar Genelkurmay’dan alınarak Milli Savunma Bakanlığı’na verildi. Kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzasının bulunacağı müşterek kararla atanacak. Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu görevde kalacak. Gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutanlığı görevinden alınabilecek.

POLİSE İNTERNETTE GENİŞ YETKİ

Adli görev kapsamında internet abonelerinin kimlik bilgilerine erişebilecek. Polisin adli görev ve yetkilerini düzenleyen maddede de ekleme yapıldı. Buna göre polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili savcılığın tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olacak. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri polisin bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirecek. Öte yandan polise istihbari dinleme ve izleme yetkisi veren kanuna sanal ortamda eklendi. İnternet bağlantı adresiyle internet kaynakları arasındaki her türlü veri trafiği ile iletilen veriler, bilişim suçlarıyla ilgili daire başkanlığı görevlilerince izlenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİĞE DÜZENLEME

KHK’yla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, mülki idare amirlerine, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde denetleme yetkisi verildi. KHK’yla kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğnuda ülke geneli olarak tanımlandı. KHK’da özel güvenlik görevlilerinin silah bulunduramayacağı yerlere ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilmezken, silah bulundurma yetkisine sahip özel güvenlik görevlilerinin silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacakları hükmü KHK’da yeniden yer aldı.

YARGIDA TABAN PUAN KALDIRILDI

Hakim ve savcılık sınavlarında taban puan kaldırıldı. Belirlenen yüzde içinde yer alanlar mülakata çağrılacak. FETÖ üyesi olmakla suçlanan Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyeleri, Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde yargılanacak. Askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmayı, askeri hakimin görev yerindeki il Cumhuriyet Başsavcılığı ile ağır ceza mahkemesi yapacak. Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi de bu şekilde gerçekleştirilecek.

YAYIN YASAĞINI DELENE AĞIR CEZA

yayın yasakları konusunda düzenleme getirildi. Basın Kanunu uyarınca yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programları bir gün durdurulabilecek. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, 2. kez tekrarında 15 güne kadar durdurulmasına, 3. kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

ORDUDAN İSTİFAYA 15 YIL ŞARTI

Subay ve astsubayların nasıplarından itibaren 10 yıllık hizmet sürelerini doldurmadan istifa edemeyeceklerine ilişkin hüküm zorlaştırıldı. KHK’yla, 15 yılını doldurmayan subay ve astsubaylar istifa edemeyecek. Yükümlülük süreleri 20 yılı aşamayacak. General ve amirallerin atamalarında Genelkurmay Başkanı’nın teklifi yerine görüşü alınacak. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı 28’den 31’e çıkarıldı. Kararnameler ile İlkokul mezunlarına uzman erbaş ve çavuş olma hakkı tanındı.