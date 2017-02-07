Hainlerin güvenli limanı Yunanistan

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olmasının andından Yunanistan’a kaçan 8 subayın, ilk olarak Rusya, oradan da Ukrayna’ya gitmek istedikleri, ancak iade ihtimalini dikkate alarak vazgeçtikleri ortaya çıktı.

4’ÜNÜ YOLDA BIRAKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Yunanistan’ın Türkiye’ye iade etmediği 8 subay hakkında tutuklamaya yönelik çıkardığı yakalama kararının dosyasında, vatan hainlerinin kaçış planları da yer aldı. Yeniden hazırlanan iade dosyasında, FETÖ’cü 12 askerin bindikleri Skorsky S70 tipi helikopterle ilk olarak Riva’da bir araziye indikleri, bir süre telefon görüşmesi yaptıktan sonra, 8’inin kaçış planına karşı çıkan 4 arkadaşlarını “Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu” diyerek burada bırakıp, yollarına devam ettikleri anlatıldı. Kaçma planına karşı çıkan 4 asker ifadelerinde, 8 subayın önce Rusyaya gitmeyi düşündüklerini ancak Türkiye ile arasının iyi olması sebebiyle vazgeçtiklerini, ikinci olarak Ukrayna’yı konuştuklarını, burada da iç karışıklık olduğu için iade edilme endişesiyle Yunanistan’ı tercih ettiklerini söyledi.

SİYASİ SUÇLU DEĞİLLER

Dosyada, 8 firari asker hakkında ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Cumhurbaşkanı’na suikast’, ‘Yağma’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçlarından yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı. Darbeci askerler hakkındaki suçlamanın, siyasi ya da askeri olmadığı belirtilen dosyada, “Avrupa Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak, “Bir devlet reisinin veya aile efradından birisinin hayatına kastın siyasi bir suç sayılamayacağı düzenlenmiştir” denildi. Adli yardımlaşma talebinin dayanağı olan sözleşmelerden örneklerin de eklendiği dosyada, “Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzda ön görülen tüm yasal haklara sahiptirler” denildi.