Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi
AK Parti, seçilme yaşının 18’e indirilmesine yönelik Anayasa değişikliğinin ardından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği partiler arasında öne çıktı.
- ŞERİFE GÜZEL/ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasete girmeleri konusunda cesaretlendirdiği gençler sahneye çıktı. AK Parti’ye yapılan aday adaylığı başvuruları arasında 18’ini yeni dolduran üniversite öğrencisi Selim Sayın ile 18’ine yeni giren Hatice Avşar dikkat çekti. Sayın’ın adaylık başvuru ücretini, harçlığını biriktirerek sağladığı, Avşar’ın da henüz lise öğrencisi olduğu öğrenildi.
HAFIZ, NOTU 98.8
Mart 2000 doğumlu olan Hatice Avşar, Ankara 2. Bölgeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2006 yılında hafızlığa başlayan Avşar, 2010’da Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık sınavını kazanarak hafızlık sertifikasını aldı. 2010’da okula 4. sınıftan başladı. 98.8 not ortalamasıyla ortaokulu tamamladı. Şu anda 11. Sınıfı okuyor. Avşar, aday adaylığıyla ilgili olarak, “Seçilme yaşının 18’e indirilmesini biz, Türk gençliğine güven olarak görüyor ve bir sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Yeni Türkiye’nin inşasında, yeni dünya düzeninin kurulmasında kenarda duran değil, sahada olan, masada oturan Türkiye için gençlik olarak sorumluluk yüklenme adına yola çıkmış bulunmaktayım” dedi.
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