Hasankeyf’e tarihi dokunuş

Ilısu Barajı altında kalacak Hasankeyf’teki 7 eser Mısır’daki Philae Tapınağı’nı aratmayan, nefes kesen bir tarihi eser operasyonuyla kurtarılmaya başlandı. Zeynel Abidin Türbesi’nin ardından Süleyman Han Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Artuklu Köprüsü, El Rızk Camii, Koç Camii ve Orta Kapı da birebir baraj havzasından alınıp geleceğe taşınıyor.

YÜZDE 97’Sİ TAMAMLANDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı Mardin’de devam eden ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve HES’te mutlu sona az kaldı. Yüzde 97 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan barajın su tutması için, tarihi eserlerin kurtarılması operasyonunun tamamlanması bekleniliyor. Projenin tamamlanması ile bölge insanının hayat tarzının değişeceğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi: “Barajı inşa ederken elbette Hasankeyf’i ihmal edemezdik. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz aylarda bin tonluk tarihi Zeynel Bey Türbesi’ni ülkemizde ilk defa uyguladığımız proje ile yaklaşık 2 kilometre taşıyarak, baraj göl alanından çıkardık. Bakanlık olarak bir yandan Hasankeyf’teki 7 tarihi yapının daha zarar görmemesi için taşıma işlemi de dahil olmak üzere gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz, bir yandan da ilçeyi modern bir şekilde yeniden inşa ediyoruz.”

VİZYON PROJESİ

Ilısu Barajı ve HES projesinin ülkemizin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından birisi olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu şöyle devam etti: “Bu proje aynı zamanda GAP’ın iki ayağından birini teşkil ediyor. Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,4 milyar TL katkı sağlanacak ve bölge insanımızın refah düzeyini de yükseltecek. Proje tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam imkanı sağlayarak aileleri ile birlikte 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak.”

13 DEV ESER TAŞINIYOR

8 adet anıt eserden ve 5 adet mezardan; Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Yamaç Külliyesi ve Mezarlara (2 Adet Baldaken Türbe) dair projeler tamamlanmış ve 28.11.2016 tarihli Kurul Kararı ile onaylanmıştı. Kızlar (Eyyübi) Camii’ne ilişkin projeler ise 15.06.2017 tarih ve 4853 sayılı Kurul Kararı ile onaylandı. Artuklu Hamamı, Yamaç Külliyesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı ve Baldeken Türbeler, Taşıma Yolu İnşaatları ve Dicle Geçiş Köprüsü, Er-Rızk, Süleyman Han ve Koç Camii için zamana karşı bir yarış yürütülüyor.

TARİHİ KENTYENİDEN KURULUYOR

Barajın göl alanından çıkarılacak olan 7 tarihi eser 2 kilometre ötedeki barajdan etkilenmeyen Yukarı Şehir çevresine yerleştirilecek. Onlarca mezar, türbe, köşk, tarihi konut, bir tarihi cami, saray ve yüzlerce mağaranın da bulunduğu Yukarı Şehir, uygun bir çevre düzenlemesi ve çağdaş müzecilik anlayışıyla, kültür ve turizm açısından cazibe merkezi haline gelecek.

YENİ YAPILAR TAMAM

Gerçekleştirilen yeniden yerleşim çalışmaları neticesinde bölge mimarisine uygun olarak inşa edilen Tarihi Kültürel Yarım Ada Bağlantı Köprüsü, ilköğretim okulu, lise binası, hastane binası, ilçe jandarma komutanlığı, kapalı spor salonu, ilçe tarım hizmet binası, halk kütüphanesi, belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, halk eğitim merkezi, müftülük, PTT binası ve hastane tamamlandı.