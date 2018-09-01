Hava harekatında 7 PKK’lı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK’nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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