Havada karada denizde özerk savunma

Türkiye savunma sanayi alanındaki yatırımlarında hız kesmeden ilerliyor. Savunma sanayinde daha önce ihtiyaç duyduğu füze savunma sitemlerini NATO’dan temin eden Türkiye, NATO’nun bu sistemleri geçici süreliğine vermesi, sınırlı bir alana koruma sağlaması ve teknoloji transferinin sınırlı tutulması nedeniyle yeni arayışlara sürüklendi. Parasıyla bile istediği bir çok savunma aracını satın alamayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış, eskiden ‘daha kolay oluyor’ diye satın alınan savunma sanayii ürünlerini artık üretiyoruz” sözüyle özetlediği yeni savunma stratejisini uyguluyor. Türkiye, savunma sanayi alanında çok amaçlı işbirliği kurarak diğer ülkelerle stratejik ortaklık kuruyor. Temel öncelik ise yerli üretim ve teknoloji transferine uygun sistemler geliştirmek.

TAARRUZ HELİKOPTERİ ATAK

Türkiye, İtalyanlar’la birlikte 2009 yılında dünya genelinde ve kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri T-129 ATAK’ı üretti. Güdümlü füze, Anti-tank füzeleri ve top mermisi taşıyabilen T-129 ATAK helikopteri sıcak hava ve yüksek irtifa görevlerine uygun ve ağır silah yükü taşıyabiliyor.

MİLLİ ALTAY TANKI GELİYOR

Türkiye’nin en büyük kara platform projesi olan Altay Tankı artırılmış hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahip. Teknik destek sağlayıcıları arasında Güney Kore bulunurken, tank motoru için ise Ukrayna ile işbirliğine gidilecek. 2020 yılında sahada olması planlanıyor.

İNGİLTERE İLE SAVAŞ UÇAĞI

Ocak ayında İngiltere ile Türkiye arasında çerçeve anlaşma imzalandı. Bilgi ve teknoloji transferine uygun olan bu anlaşmada 2 bin 250 adet TF-X uçağı geliştirilecek. 2023 yılında prototip üretilmesi beklenirken 2030 yılından sonra uçaklar envantere girecek. Proje bedeli yaklaşık 7 milyar dolar.

İSPANYA İLE UÇAK GEMİSİ

2021 yılında hizmete girmesi planlanan Çok amaçlı Amfibi Hücum Gemisi, anlaşmasının Türkiye-İspanya arasında olması bekleniyor. Amfibi Hücum Gemisi’nin özellikleri arasında, tank taşıyabilmesi, üzerinde helikopter konuşlanabilmesi, uçak iniş ve kalkışına uygun olması ve 700 kişilik Amfibi taburu tek seferde arzu edilen yere intikal ettirebilmesi bulunuyor.