Havalimanı güvenliğini aşamadılar

Son olarak, örgütün sözde ‘TSK imamı’ firari Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Adnan Menderes Havalimanı’nda FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına firar etmelerinin önlenmesi için alınan güvenlik önlemleri titizlikle yürütülüyor. Havalimanında görev yapan yaklaşık 2 bin personelden oluşan güvenlik birimleri, başarısız darbe girişimi sonrası firar eğiliminde olan hâkim, savcı, polis, asker, gazeteci, akademisyen ve iş adamlarının yanı sıra FETÖ’nün üst yöneticilerine geçit vermiyor.

DİKKATLE İZLENİYORLAR

Giriş nizamiyesinden itibaren kontrollere başlayan ekipler, bir yandan araçları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla kontrol ederken, diğer yandan gelen herkesi güvenlik noktasında arıyor. Terminallere ulaşan kişiler, burada görevli ‘Davranış Durum Tespiti Eğitimi’ almış görevliler tarafından dikkatle izlenirken şüpheli kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT)/Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) aracılığıyla detaylı olarak sorgulanıyor. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan kişiler burada yakalanarak adli mercilere gönderiliyor.