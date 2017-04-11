Hayati Yazıcı 15 Temmuz gecesinde Kılıçdaroğlu'nu anlattı

Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı Kuyumcukent'te esnaf ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. Yazıcı, programının ardından İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu anlatan Yazıcı, "15 Temmuz akşamı Ankara’dan 21:50 uçağında birlikteydik. Uçak İstanbul Atatürk Havalimanına inişe geçtiği sırada onun korumaları veya danışmanları yanımıza geldiler. Yan yana oturuyorduk sayın Kılıçdaroğlu ile beraber. Korumalar boğaz köprülerinde tank olduğunu söylediler. Tank dedikleri zaman ben tepki verdim 'nasıl yani tank var' diye. Ama içimden de dedim ki sanırım bir terörist eylem var ve üst düzeyde bir önlem alınmış diye düşündüm. Sonra biz telefonlarımızı açınca bu defa Ankara da havada jetlerin uçtuğunu söyleyince o zaman darbe olduğu kanaati bizde hakim oldu. 'Bu zaman da böyle şey mi olur' diye konuşmalar da yaşandı aramızda. İletişim kurmaya çalıştık. Servis aracına bindik orada da doğru düzgün aramız da bir konuşma geçmedi çünkü telefonlar ediliyordu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ile birlikte VIP Salonu'na geldiklerini belirten Yazıcı, "Ben Ankara’ya dönmeyi düşündüm bilet aldım. Sonra dediler ki 'uçuşlar iptal'. Bileti iade ettim ve Vip salonuna geçtim. Onu da karşılayanlar vardı. Onu takip etmedim ne yaptı nereye gitti diye. Diğer salona geçti diye düşündüm. Ben orada televizyon izledim Başbakanı aradım. Cumhurbaşkanımızı aradım ulaşamadım. Sonra Ak Parti İl Başkanlığı'na geçmeye karar verdim. Dışarıya çıktığımda sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedim, bir takım şeyler söylemek istedim darbeye karşı duruş anlamında. Sordum 'nerede' diye. Dediler ki 'o çıktı gitti'. Benim o gece onunla ilgili şahitliğim bu kadar. Ondan sonra nereye gitti bende basından izliyorum. Bakırköy belediye başkanının evine gittiğini falan o görüntüler var” ifadelerini kullandı.