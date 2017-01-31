‘Hayır’cıların lokomotifi PKK vagonları CHP, HDP ve FETÖ

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği ne “Erdoğan ve Bahçeli bizi bitirecek. Hayır deyin” talimatı veren PKK yöneticilerin emri yerine getirildi. CHP’nin yanı sıra, referandumdan ‘hayır’ sonucunun çıkması için çalışacak olan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantıları dün Diyarbakır’da bir araya geldi. DTK, HDK, TJA, DBP ve HDP temsilcileri referandum da ‘hayır’ denilmesi için seçim kampanyaları için düğmeye bastı.

‘HAYIR’ DİYECEKLER

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in yaptığı ortak açıklamada “İçerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü şekilde ‘hayır’ diyeceğiz” ifadelerine yer verildi. Canlı bomba taziyelerine giden firari HDP’li vekil Tuğba Hezer, Almanya’da referandumdan ‘hayır’ çıkması için çalışmalar yürütüyor. Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısından sonra soluğu teröristin taziyesinde alan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer, başlatılan terör soruşturmarlarından önce Avrupa’ya kaçmıştı. Belçika ve Almanya’da etkinliklere katılan HDP’li Tuğba Hezer, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile birlikte PKK’ya hizmet eden hücrelerde hayır propagandası yapıyor. Adı kripto FETÖ’cü iddiasıyla anılan Meral Akşener, referandum sürecinde ‘hayır’ için çalışacaklarını duyurmuştu. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tepki çeken açıklamalar yaptı. Altay, “Bizim, ‘hayırla’ ilgili safımızın içinde Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit, Fazıl Say da var. DİSK, KESK, Birleşik Haziran Hareketi, Türkiye Barolar Birliği de var. ‘Evet’ cephesinin en önemli aktörleri şunlardır: Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, PKK, FETÖ, DEAŞ’tır” dedi.