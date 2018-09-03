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HDP, 11.7’lik oy oranını yerel seçimlerinde de korumak için ince hesaplar yapıyor

Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran’da CHP’nin Batı illerinde verdiği destekle yüzde 10 barajını aşan HDP, 11.7’lik oy oranını Mart 2019 yerel seçimlerinde de korumak için ince hesaplar yapıyor.

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HDP’nin atacağı ilk adım, daha önce 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimlerinde kullandığı sözde “Türkiye Partisi” kartını, Mart 2019 yerel seçimlerinde de kullanmak olacak.
 
HDP’nin tabela yapılanması olan ve hendek olaylarını organize eden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yerel seçimlerde by-pass edilecek ve tüm bölgelerde seçime HDP’li adaylar katılacak. (Akşam)
 

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