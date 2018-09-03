HDP, 11.7’lik oy oranını yerel seçimlerinde de korumak için ince hesaplar yapıyor Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran’da CHP’nin Batı illerinde verdiği destekle yüzde 10 barajını aşan HDP, 11.7’lik oy oranını Mart 2019 yerel seçimlerinde de korumak için ince hesaplar yapıyor.