HDP CHP’leşti, CHP HDP’leşti

Aslan, 24 Haziran seçimlerinde HDP’den beklentinin yüksek olduğunu belirterek, “Ama adayların halkta fazlaca karşılık bulamaması, heyecan yaratmaması durumu bu oranı düşürmüştür” diye konuştu.

LİSTE DIŞI BIRAKILDI

Aslan, “HDP’nin bölgede oyunun düşmesi AKP ve MHP’nin oyunu arttırmasının sebeplerinden bir tanesi doğuda ve batıda HDP’nin muhafazakar adayları liste dışı bırakmasıdır. Kesinlikle halka ayak uyduramıyorlar. Bu bir yere kadar gider bir yerlerde patlak verecektir yani halk iradesi diyorsa, halk düşüncesi partiye egemen olacaktır, partinin söylemlerine eylemlerine, adaylarına, yönetimlerine halk düşüncesi halk hissiyatı hakim olmalıdır. Bugün HDP bunun gerisindedir. Bu tarz bir siyaset, partiyi büyütmez küçültür. HDP CHP’leşti bu son seçimde aday profilinde de bunu görüyoruz, CHP de HDP’leşti” dedi.