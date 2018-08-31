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HDP CHP’leşti, CHP HDP’leşti

HDP eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde AK Parti ve MHP’nin oylarının artmasının sebeplerinden birinin HDP’nin “muhafazakar” adayları liste dışı bırakması olduğunu iddia etti.

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Aslan, 24 Haziran seçimlerinde HDP’den beklentinin yüksek olduğunu belirterek, “Ama adayların halkta fazlaca karşılık bulamaması, heyecan yaratmaması durumu bu oranı düşürmüştür” diye konuştu.

LİSTE DIŞI BIRAKILDI 

Aslan, “HDP’nin bölgede oyunun düşmesi AKP ve MHP’nin oyunu arttırmasının sebeplerinden bir tanesi  doğuda ve batıda HDP’nin muhafazakar adayları liste dışı bırakmasıdır. Kesinlikle halka ayak uyduramıyorlar. Bu bir yere kadar gider bir yerlerde patlak verecektir yani halk iradesi diyorsa, halk düşüncesi  partiye egemen olacaktır, partinin söylemlerine eylemlerine, adaylarına, yönetimlerine halk düşüncesi halk hissiyatı hakim olmalıdır. Bugün HDP bunun gerisindedir. Bu tarz bir siyaset, partiyi büyütmez küçültür. HDP CHP’leşti bu son seçimde aday profilinde de bunu görüyoruz, CHP de HDP’leşti” dedi. 

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