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HDP Baskil İlçe Başkanı Naci Çetin istifa etti

Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı Naci Çetin görevinden ayrılırken, Balıkesir'de yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltındaki 7 HDP'li başkandan 3'ü tutuklandı.

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Elazığ'da HDP Baskil İlçe Başkanı Naci Çetin istifa etti.

HDP ilçe başkanlığı görevinden istifa etme kararı alan Çetin, konuya ilişkin dilekçesini Baskil İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sundu. Çetin, AA muhabirine, ailesinin isteği üzerine bu kararı aldığını kaydetti.

HDP'Lİ BAŞKANLAR TUTUKLANDI
 
Öte yandan PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına ve bu sabah adliyeye götürülen 7 HDP'li başkandan 3'ü tutuklandı.  
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Balıkesir il Başkanı Cafer Sarıtepe, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat ve Ayvalık ilçe Başkanı Ömer Varil tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP il eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP ilçe eş başkanı Telli Işık, Bandırma HDP İlçe eş başkanı Nesibe Yöyler ve Burhaniye HDP İlçe Başkanı Zeynel Altan ise serbest bırakıldı.
 

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