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HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 şüpheli, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbaş ve Güzel ile İstanbul il yöneticilerinin de arasında bulunduğu 32 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı tüm şüphelileri, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Erbaş ile başkan yardımcısı Güzel'in de bulunduğu 9 şüphelinin, "terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 2 kişinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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