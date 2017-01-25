HDP milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ifade verdi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada hakkında zorla getirilme kararı verilmesinin ardından, İstanbul'da talimatla ifadesi alındı.
- AA
Milletvekili Adıyaman'ın, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında zorla getirilme kararı verilmesinin ardından, ifadesinin alınması amacıyla talimat yazıldığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine, İstanbul'da olduğu belirlenen Adıyaman, bulunduğu adrese giden polislerin tebligatta bulunmasının ardından, ifadesinin alınması amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada Adıyaman'ın, Iğdır'daki mahkemeye SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanarak ifadesi alındı.
İfade işleminin ardından Adıyaman, avukatıyla adliyeden ayrıldı.
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